Splunk neemt SignalFX over voor meer dan een miljard dollar

Splunk laat weten dat het SignalFX overneemt, een leverancier van onder andere cloudmonitoring- en predictive analytics tools. De overname moet Splunk gaan helpen een leider op de markt te worden wat betreft cloudobservatie en het monitoren van prestaties van applicaties.

De deal van 1,05 miljard dollar (zo’n 946 miljoen euro) bestaat uit een geldbetaling (60 procent) en een betaling uit aandelen van Splunk (40 procent). Volgens SiliconAngle zijn de features die SignalFX naar Splunk brengt een aantal tools voor real-time cloudmonitoring, predicitive analytics en in het algemeen services die bedrijven beter hun IT-systemen laat monitoren en analyseren. Daarbij komt dat deze tools zowel voor de cloud als voor on premise geschikt zijn.

De real-time observatie is belangrijk, benadrukt Splunk in het blogbericht. Het real-time monitoren van iedere soort data moet mogelijk worden op iedere schaal. Dit is iets waar Splunk naartoe hoopt te werken met de overname van SignalFX. De overname moet bedrijven uiteindelijk gaan helpen om kosten en tijd te besparen en de ervaring van klanten te verbeteren.

Één platform voor alle data

Splunk citeert in de blog een onderzoek van Gartner. Daaruit blijkt dat meer dan driekwart van de organisaties wereldwijd in 2022 container-applicaties zal draaien. Hier wil het bedrijf op inspelen met een geïntegreerd platform dat de monitoring en analyse van data overzichtelijk houdt. Niet alleen data van silo-systemen of cloud-native applicaties moet apart gemonitord kunnen worden. Alle data van een bedrijf moet beschikbaar zijn als één compleet overzichtelijk beeld in real-time.

“Data is de brandstof van moderne bedrijven en de overname van SignalFX brengt Splunk volledig in positie als leider op het gebied van monitoring en observatie op grote schaal”, zegt Doug Merritt, President en CEO van Splunk. “SignalFX zal onze voortdurende inzet ondersteunen om klanten één platform te bieden dat de gehele levenscyclus van bedrijfsapplicaties kan monitoren. We zijn ook ongelooflijk onder de indruk van het SignalFX-team en de leiding, wiens expertise en professionaliteit een sterke aanvulling vormen op de Splunk-familie.”