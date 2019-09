Nieuwe Windows 10-preview voegt hersteloptie via de cloud toe

Microsoft heeft in de preview van Windows 10 20H1 – build 18970 – een optie toegevoegd waarmee het mogelijk is om het besturingssysteem opnieuw te installeren via de cloud. Daarnaast is er een nieuwe desktop-modus voor tablet-gebruikers.

Een aantal gebruikers van Surface-apparaten kunnen Windows al downloaden om hun PC’s te resetten, in plaats van het besturingssysteem lokaal opnieuw te moeten installeren. Met 20H1 moet deze optie voor alle Windows 10-gebruikers beschikbaar worden, schrijft ZDNet.

Met de optie wordt dezelfde build, versie en editie van het besturingssysteem geïnstalleerd als dat nu op het apparaat van de gebruiker staat. Met de hersteloptie worden apps die gebruikers hebben geïnstalleerd verwijderd. Ook is het mogelijk om “verwijder alles” te selecteren, waarmee ook data verwijderd wordt

Microsoft wijst wel uit dat de optie om via de cloud te herstellen op dit moment niet werkt wanneer “specifieke, optioneel functies” geïnstalleerd zijn. Het gaat hierbij om alle RSAT-tools, de EMS en SAC Toolset voor Windows 10, IrDA infrared, print management console, RAS Connection Manager Administration Kit, SNMP, Windows Fax and Scan, Windows Storage Management en Wireless Display WMI SNMP Provider.

Nieuwe tablet-optie

Ook bevat de nieuwe build een bètaversie van een tablet-optie voor gebruikers van 2-in-1-apparaten. Met deze optie is het mogelijk om de desktop-modus te behouden als het toetsenbord losgekoppeld of naar achteren gevouwen wordt.

Microsoft heeft dit mogelijk gemaakt door onder meer de ruimte tussen de iconen in de taakbalk te vergroten en het touch-toetsenbord automatisch aan te zetten als een gebruiker op een tekstveld tikt. De nieuwe optie is volgens het bedrijf alleen beschikbaar voor een deel van de Windows Insiders.

Build 18970 bevat tot slot – naast diverse fixes en updates – een nieuwe, aparte Cortana-app. Cortana is de spraakassistent van Microsoft. De app is beschikbaar voor Windows Insiders in de Fast Ring in de Verenigde Staten.