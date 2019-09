Microsoft maakt Vision AI Developer Kit algemeen beschikbaar

Microsoft heeft zijn Vision AI Developer Kit algemeen beschikbaar gemaakt via Arrow Electronics. De ontwikkelaarskit is een hardware-basis gebouwd op het Vision Intelligence Platform van Qualcomm en ontworpen om kunstmatige intelligentie (AI) modellen lokaal te draaien en te integreren met Azure ML en Azure IoT Edge.

De ontwikkeling van de Vision AI Developer Kit werd tijdens de Build-conferentie in mei 2018 al aangekondigd. Toen zei Microsoft met Qualcomm samen te werken aan een kit die binnen Azure IoT Edge werkt.

Die kit is nu dus klaar en te koop. De Vision AI Developer Kit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om apps te maken die ervoor zorgen dat iedereen op een bouwplaats een helm draagt, vertelt principal project manager Anne Yang van Microsoft aan Venturebeat. Een andere use case is een app die detecteert welke producten niet meer aanwezig zijn in het vak in een winkel.

“AI-workloads bevatten megabytes aan data en mogelijk miljarden berekeningen. Het is nu in hardware mogelijk om tijdsgevoelige AI-workloads aan de edge te draaien, terwijl er ook outputs naar de cloud verstuurd worden voor downstream-applicaties.”

Hardware-specificaties

De Vision AI Developer Kit draait op Yocto Linux en bevat in de kern een Qualcomm Snapdragon 603. Dit gecombineerd met 4GB aan LDDR4X en 64GB opslag. Ook is er een 8 megapixel-camerasensor aanwezig die in 4K UHD kan filmen. Vier microfoons handelen geluiden en commando’s af.

Het geheel maakt verbinding via wifi, en dan specifiek via 802.11b/g/n 2,4Ghz/5Ghz. Ook is er een HDMI out-poort aanwezig, evenals audio in- en out-poorten en een USB-C-poort. De interne opslag is uit te breiden met een microSD-kaart.

De bijbehorende gecontaineriseerde Azure-diensten worden uitgevoerd met de Snapdragon Neural Processing Engine (SNPE) binnenin het Vision Intelligence 300 Platform van Qualcomm.

Gebruik van developer kit

De developer kit is te koop via Arrow Electronics voor 249 dollar (226 euro). Ook is er een software development kit beschikbaar via GitHub, met daarin Vision Studio Code met Python-modules, een voorgebouwde Azure IoT deployment configurations en een Vision AI Developer Kit-extensie voor Visual Studio.

Ontwikkelaars die hiermee aan de gang gaan, kunnen Azure ML gebruiken om AI-modellen te maken en te monitoren. Azure IoT Edge is te gebruiken voor het managen en deployen van modellen.

Ontwikkelaars kunnen een vision model maken door getagde beelden te uploaden naar Azure Blob Storage. Azure Custom Vision Service kan dan de rest doen. Een andere optie is om Jupyter notebooks en Visual Studio Code in te zetten om eigen vision models te maken via Azure Machine Learning (AML). De getrainde modellen innen dan naar DLC-format omgezet worden en ingepakt worden in een IoT Edge-module.