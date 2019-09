AWS maakt Quantum Ledger Database algemeen beschikbaar

AWS heeft zijn Quantum Ledger Database algemeen beschikbaar gemaakt. Het betreft een blockchain-dienst die een ‘ledger’ biedt voor applicaties die een centraal betrouwbare autoriteit vereisen.

AWS lanceerde de Quantum Ledger Database (QLDB) eind 2018 al, maar de dienst is nu pas algemeen beschikbaar geworden. QLDB is een gecentraliseerde dienst die bedrijven kunnen gebruiken om een permanente record van transacties te onderhouden, schrijft Silicon Angle. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om transacties met creditcards en pinpassen gekoppeld aan bankrekeningen te volgen, of om de productiegeschiedenis van een product te volgen.

Eenvoudig te gebruiken

De dienst komt met bekende database-mogelijkheden. QLDB heeft bovendien een document-georiënteerd datamodel, wat betekent dat het gebruikt kan worden om zowel gestructureerde als ongestructureerde data op te slaan.

De Quantum Ledger Database is vanaf vandaag algemeen beschikbaar in diverse regio’s van Amazon. Het gaat om US East (Ohio), US East (N. Virginia), US West (Oregon), Asia Pacific (Tokyo) en EU (Ierland). Later wordt de dienst op meer plekken beschikbaar.

Amazon Managed Blockchain

Bij de lancering van Quantum Ledger Database eind vorig jaar, presenteerde AWS ook een andere blockchain-dienst. De tweede dienst is Amazon Managed Blockchain, waarmee gebruikers schaalbare blockchain-netwerken kunnen aanmaken en beheren met Ethereum of HyperLedger.

Volgens AWS zelf schaalt Amazon Managed Blockchain over duizenden applicaties die miljoenen transacties verwerken. Via API-verzoeken kunnen gebruikers hun blockchain-netwerken beheren.

Amazon was daarmee vrij laat om zich in de wereld van blockchain te mengen. CEO Andy Jassy gaf daar een verklaring voor: het bedrijf wilde zijn tijd nemen om te begrijpen waarom klanten een blockchain willen in plaats van een klassieke database. “Ook al hebben we heel wat klanten die blockchain gebruiken op ons platform, toch zagen we amper blockchainvoorbeelden die niet oplosbaar zijn met een database.”