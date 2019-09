Citrix gaat samenwerken met Palo Alto Networks

Citrix en Palo Alto Networks (vanaf hier Palo Alto) gaan samenwerken voor beter beheer en implementatie van next-gen firewalls binnen Citrix SD-WAN. Ook moet er extra beveiliging mee gecreëerd worden voor middelen van bedrijven die zich buiten de hoofdvestiging bevinden.

Citrix SD-WAN is bedoeld voor het opzetten van veilige en geautomatiseerde netwerken. Deze dienst krijgt dus nu virtual firewalls van Palo Alto voor de beveiliging van externe vestigingen van ondernemingen. Organisaties kunnen door de nieuwe functionaliteit een consistent beveiligingsbeleid creëren voor alle vestigingen. Ook kunnen de next-gen VM-firewalls van Palo Alto worden geautomatiseerd voor het Citrix 1100-device, als een virtuele netwerkfunctie.

“In de hybride, multi-cloud wereld waar we vandaag de dag in leven, moet beveiliging net zo flexibel zijn als de applicaties, gegevens en gebruikers,” zegt Adam Geller, senior vice-president Products bij Palo Alto. “Samen met Citrix kunnen we een geïntegreerde set producten leveren die een consistent niveau van bescherming biedt aan gebruikers in zowel het netwerk, als de publieke en private cloud.”

Verbindingen met Prisma Acces-firewalls, die cloud-based zijn, kunnen eveneens geautomatiseerd worden voor consistent beleid. Via Citrix Cloud kunnen beveiligingsdiensten met meerdere lagen worden gecontroleerd, door gebruik van Citrix SD-WAN Orchestrator. Ook kunnen er beveiligingszones worden gecreëerd voor optimale beschering van gegevens, applicaties en natuurlijk gebruikers.

Security moet de cloud bijhouden

Citrix stelt dat de toename in samenwerking tussen meerdere locaties bij organisaties vraagt om beveiliging die daarop is aangepast. Bovendien zijn het niet alleen meerdere bedrijfslocaties die beveiligd moeten worden. Dit geldt ook voor de mobiele devices die door werknemers worden gebruikt op tal van plekken. De implementatie van de firewalls van Palo Alto is daar dan ook uit voortgekomen.

“Toepassingen en workloads migreren steeds sneller naar de cloud, en het is noodzakelijk dat security daar gelijke tred mee houdt,” zegt Chalan Aras, vice-president SD-Wan en Intelligent Traffic Management bij Citrix. “Met Palo Alto Networks kunnen we een geavanceerde SD-WAN-beveiligingsoplossing leveren waarmee bedrijven op een eenvoudige, flexibele manier gebruikers, gegevens en applicaties in verschillende filialen, datacenters en public clouds kunnen beschermen.”