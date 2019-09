Oracle introduceert gratis autonome database en clouddiensten

Oracle heeft zijn nieuwe Cloud Free Tier aangekondigd. Hiermee kan iedereen de Autonomous Database en Cloud Infrastructure gratis voor ongelimiteerde tijd gebruiken. Dit gratis abonnement is bedoeld voor ontwikkelaars, studenten en iedereen die de clouddiensten van het bedrijf wil uitproberen.

Het gratis programma heeft twee componenten, schrijft ZDNet. Allereerst zijn er de gratis diensten, waar dus de Autonomous Database in zit. Dat zijn er specifiek twee: Autonomous Data Warehouse en Autonomous Transaction Processing, ieder met 1 OCPU en 20 GB aan opslag.

Dit ‘always free’-deel van het programma bevat verder twee compute vm’s – ieder met 1/8 OCPU en 1 GB aan geheugen – twee block volumes van in totaal 100 GB opslag met maximaal vijf gratis backups, en 10 GB aan object storage, 10 GB aan archive storage en 50.000 API-verzoeken per maand.

Ook is er een load balancer met 10 Mbps aan bandbreedte, evenals 10 TB per maand aan outbound data transfer. Tot slot heeft Oracle 500 miljoen ingestion datapoints en 1 miljard Datapoints for Monitoring Service toegevoegd, naast 1 miljoen notification delivery-opties per maand en duizend e-mails per maand.

Proefprogramma

Naast de gratis diensten komt er ook een gratis proefprogramma, waarbij gebruikers voor 30 dagen 300 dollars aan credits krijgen om extra diensten uit te proberen. De credits kunnen daarnaast ingezet worden om de gratis diensten op grotere schaal uit te proberen.

Oracle heeft de ‘always free’-diensten beschikbaar gemaakt voor iedereen, in iedere regio. De diensten zijn dus ook gratis beschikbaar voor gebruikers met betaalde accounts die universal credit-prijzen gebruiken, en mensen die nieuwe Free Tier-accounts gebruiken.

Hoewel de Free Tier door studenten en ontwikkelaars kan worden gebruikt, verwacht Oracle ook dat grootzakelijke bedrijven het gaan gebruiken voor het maken van prototypes van nieuwe technologieën, voordat productie-workloads naar de cloud worden verhuisd.

Anders dan de concurrentie

Oracle is natuurlijk niet de enige die gratis proefversies biedt van zijn diensten. Groot verschil is echter dat de Autonomous Database voor altijd gratis is, terwijl de concurrentie het gratis gebruik van hun relationele databases aan banden leggen.

Daarnaast biedt Oracle naar eigen zeggen meer compute en opslag als onderdeel van zijn ‘always free’-diensten.