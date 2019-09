Salesforce lanceert CRM-producten met AI voor productiesector

Salesforce heeft een twee nieuwe CRM-producten gelanceerd, speciaal voor de productiesector. Het gaat hierbij om Manufacturing Cloud en Consumer Goods Cloud. Met de nu uitgebrachte producten moeten bedrijven die fysieke goederen maken hun zaken efficiënter kunnen laten verlopen.

Beide producten zijn specifieke versies van de CRM van Salesforce voor de productiesector, schrijft Silicon Angle. Manufacturing Cloud bevat analytici-functies die het voorspellen van omzet van leverancierscontracten moet vereenvoudigen.

Manufacturing Cloud bevat verder een account-gebaseerde voorspellings-engine voor het schatten van toekomstige omzet. Analisten kunnen een voorspellingsmodel maken en deze later updaten als de eisen van de klant en de bredere markt veranderd.

De tool Sales Agreements visualiseert belangrijke data zoals geplande bestellingen in een gecentraliseerd dashboard. Daarmee kunnen gebruikers vaststellen hoe goed een deal het doet tegenover de verkoopvoorspellingen.

Einstein Analytics for Manufacturing

Ook komt er een aparte oplossing bij, genaamd Einstein Analytics for Manufacturing. Deze extensie van de Einstein machine learning-functieset moet bedrijven helpen om hun data te gebruiken.

De oplossing highlight mogelijke verkoopkansen en markeert klanten die mogelijk kunnen vertrekken.

Manufacturing Cloud moet volgende maand algemeen beschikbaar worden. Daarbij wordt de Einstein-uitbreiding ook beschikbaar gemaakt.

Consumer Goods Cloud

De tweede CRM-oplossing van Salesforce voor de productiesector is Consumer Goods Cloud. Consumer Goods Cloud richt zich op een kleiner deel van deze branche. Het wil namelijk de productiviteit van werknemers in het veld, waar producenten op vertrouwen om hen te vertegenwoordigen bij retailers, vergroten.

Vertegenwoordigers kunnen de Consumer Goods Cloud bereiken via een mobiele app. Binnen het platform kunnen producenten een lijst aan winkels toevoegen die een werknemer op een bepaalde dag moet bezoeken. Ook kunnen fabrikanten activiteiten suggereren en instructies toevoegen voor het uitvoeren van een taak.

Vertegenwoordigers kunnen Consumer Goods Cloud erbij pakken als ze in een winkel zijn om het hands-on-deel vaan hun werk te beheren. Met Einstein Vision for Consumer Goods Cloud kan automatisch met de camera van de telefoon vastgesteld worden hoeveel producten er nog in de schappen staan en gecontroleerd worden of de rangschikking klopt.