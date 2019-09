NetSuite verhuist naar de Oracle Cloud Infrastructure

NetSuite heeft aangekondigd dat het zijn zaken verhuist naar de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De SaaS-leverancier werd drie jaar geleden door Oracle overgenomen.

Met de verhuizing wordt een belofte die tijdens de overname werd gemaakt, ingelost. Oracle had namelijk beloofd dat NetSuite zijn voordeel kon doen met de wereldwijde infrastructuur van zijn nieuwe moederbedrijf.

“Het is een win-winsituatie”, vertelt Evan Goldberg, executive vice president van Oracle NetSuite, aan ZDNet. “Niet alleen krijgt Oracle de kans om te tonen dat OCI een cloud-applicatie aankan die zo geavanceerd is als NetSuite, maar het is ook iets waar we echt naar uitkijken en het brengt voordelen met zich mee die anders erg moeilijk of onmogelijk te behalen zijn voor ons.”

Langzame verhuizing

Eerder draaide NetSuite of wat Goldberg “DIY datacentra” noemt. Een paar jaar geleden begon de SaaS-leverancier met de verhuizing naar OCI. Klanten in Frankfurt en Londen zitten nu dan ook al op de nieuwe infrastructuur.

Dat aantal moet in de komende achttien maanden verder worden uitgebreid. Het plan is om in die tijd live te gaan in achttien OCI-datacentra in de VS, de EMEA-regio en de JAPAC-regio. In de lente van 2020 moet 100 procent van de nieuwe NetSuite-klanten in Europa op OCI terecht komen. In de lente moeten ook twee OCI-regio’s in de VS beschikbaar worden voor klanten.

Uiteindelijk moeten natuurlijk alle klanten van NetSuite over op OCI. Wanneer alle bestaande klanten verhuisd moeten zijn, is echter nog niet duidelijk. Goldberg zegt er echter zeker van te zijn dat de verhuizing van bestaande klanten weinig verstoringen oplevert.

Autonomous Database

Met de verhuizing naar OCI krijgen klanten ook toegang tot de Autonomous Database van Oracle. “De belofte is dat ongeacht hoe klein je bent, je een eigen automatische database-administrator hebt die ervoor zorgt dat je systeem veilig en betrouwbaar is, en afgestemd is op wat je bedrijf doet”, aldus Goldberg.

Overigens resulteert de verhuizing niet in ontslagen bij het infrastructuur-team van NetSuite zelf. “Ik kan met zekerheid zeggen dat het overgrote deel van de mensen die aan onze infrastructuur werken, hun baan nog vele jaren houden.”