Red Hat OpenStack krijgt verbeterde prestaties en cloudsecurity

Red Hat heeft versie 15 van zijn OpenStack Platform aangekondigd. Deze nieuwe versie is gebaseerd op de ‘Stein’-versie die door de OpenStack-gemeenschap werd ontwikkeld, beschikt onder meer over verbeterde prestaties en cloudsecurity. Ook is het ecosysteem van ondersteunde hardware uitgebreid.

Red Hat OpenStack Platform 15 is een krachtig platform voor nieuwe workloads zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Dankzij ondersteuning voor Nvidia GPU/vGPU’s is besluitvorming bijna in realtime mogelijk.

Het platform komt in zijn laatste versie met een verbeterde beveiliging zonder dat de prestaties hierop inboeten. Dit is mogelijk gemaakt door verbeterde crypto-offload voor IPsec VPN’s naar NIC’s. Ook de netwerkprestaties zijn verbeterd. Deze hebben nu meer schaalbaarheid en meer bandbreedte voor productie-workloads.

Groter hardware-ecosysteem

Zoals gezegd, heeft Red Hat ook het ecosysteem van ondersteunde hardware uitgebreid. De laatste release ondersteunt nu ook IBM POWER9 LE PowerVM-hardware. Ook zijn er meer opties voor een elastische infrastructuur. Red Hat OpenStack Platform 15 heeft bovendien HSM-backend-ondersteuning voor het genereren en beheren van sleutels.

Laatste short-life release

Red Hat heeft verder besloten dat het OpenStack Platform 15 de laatste short-life release is. De ondersteuning is beperkt tot een jaar. Volgens de open sourcespecialist en dochterondernemeing van Big Blue moet het innovatieritme het vermogen en de wens van IT-afdelingen weerspiegelen. Dit betekent dat zij nieuwe releases willen gebruiken en implementeren.

Daarom worden toekomstige versies van het platform als long-life releases ondersteund. ER is ook al een long-life release van OpenStack Platform 13.

Enterprise Linux 8

Het OpenStack Platform 15 is gebouwd op de fundamenten van Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL 8) dat eerder dit jaar werd gelanceerd. Het besturingssysteem is ontworpen om de volledige hybride cloud te kunnen bedienen en levert een solide basis voor OpenStack-innovaties.

RHEL 8 zorgt daarnaast voor consistentie in de activiteiten van de IT-afdeling. RHEL 8 is dan ook niet alleen de basis voor Red Hat OpenStack Platform 15, maar biedt ook ondersteuning voor RHEL8-guests voor bestaande klanten die de long-life release van het OpenStack Platform 13 gebruiken.