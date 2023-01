Qlik maakt de overname van Talend bekend. Met de aankoop krijgt Qlik een platform voor data integration en governance in handen.

Talend ontwikkelt oplossingen voor het integreren en structureren van data. Qlik levert van origine business intelligence software, maar met overnames als Talend werkt de organisatie aan een volledig dataplatform, inclusief verzameling, integratie en analyse.

De financiële details zijn niet bekendgemaakt. Daarnaast heeft de overname nog geen goedkeuring van toezichthouders. Qlik verwacht de deal binnen de eerste helft van 2023 af te ronden.

Talend en Qlik

Talend werd in 2004 opgericht. De organisatie is gevestigd in Californië. Bedrijven gebruiken het platform om data van diverse bronnen in uniforme datasets op te slaan en in te zien. Daarnaast helpt de technologie bij het bewaken van governance en integreren van applicaties, waaronder API’s.

Gegevens die met Talend zijn verzameld worden vaak doorgestuurd naar business intelligence-oplossingen, waaronder de producten van Qlik. De organisatie werd in 1993 opgericht. Qlik specialiseerde tot 2018 voornamelijk in business intelligence. Sinds de afgelopen jaren groeit het aanbod met oplossingen voor data-integraties.

Data fabric

De technologie van Talend staat in de industrie bekend als data fabric, een aanpak waarbij gegevens van diverse bronnen vanuit een centraal overzicht ingezien kunnen worden. Met de overname van Talend haalt Qlik een reeks data fabric tools in huis.

“Ik denk dat dit erg aantrekkelijk is voor Qlik omdat het bedrijf zichzelf steeds minder positioneert als een business intelligence-speler, en steeds meer als als een volledig dataplatform”, vertelde Donald Farmer, expert en oprichter van TreeHive Strategy, tegen TechTarget.

Thoma Bravo

Qlik en Talend hebben hetzelfde moederbedrijf: Thoma Bravo, een bekende speler in de techindustrie. De investeerder nam Qlik in 2016 over. Qlik probeert zijn onafhankelijkheid sinds kort terug te krijgen.

De organisatie maakte in januari 2022 aanstalten om de beurs op de gaan, maar de stap werd uitgesteld vanwege de economische onzekerheid die toentertijd heerste. Op het moment van schrijven is het niet bekend of en wanneer Qlik de beursgang wil voltooien.

Tip: Qlik verandert van BI naar end-to-end data platform