Google’s Bard-chatbot kan vanaf nu developers te hulp schieten met programmeren en andere taken rondom softwareontwikkeling. In een blog laat Google weten dat Bard gebruikers kan helpen door computercode te genereren, te debuggen en de functie ervan uit te leggen.

Google Bard werd begin dit jaar geïntroduceerd als concurrent voor ChatGPT en het eveneens door OpenAI-technologie ondersteunde Bing Chat. Hoewel niet alle recensies laaiend positief waren, presenteerde Google-CEO Sundar Pichai de staat van Bard bij lancering ook slechts als een vroeg experiment. Met de uitbreiding wordt de volgende stap in de ontwikkeling hiervan dus gezet.

Nog steeds experimenteel

Google is er als de kippen bij om te benadrukken dat Bard nog altijd foutjes kan bevatten. Daarom presenteert het onderzoeksteam het dan ook als alleen een assistent. Toch ziet Google het gebruik van Bard als een middel voor onder andere beginnende programmeurs. Met zogeheten ‘code snippets’ kan de chatbot uitleggen wat het stukje code doet en of er eventueel fouten in zitten. Zelfs de code van Bard zelf kan het corrigeren, vergelijkbaar met hoe ChatGPT de eigen fouten kan herkennen.

Bard herkent 20 verschillende programmeertalen, waaronder C++, Javascript en Python. Gebruikers kunnen Python-code exporteren naar Google Colab zonder gebruik te maken van copy+paste. Genoeg functionaliteit dus, maar met de waarschuwing dat er nog groeipijn in de chatbot zit.

