De medeoprichters van Google DeepMind en LinkedIn hebben een nieuwe AI-chatbot gemaakt.

De ‘Pi’ chatbot voegt zich bij een reeds druk veld van generatieve AI-aangedreven platforms, van aanbieders als Microsofts OpenAI, Google en Snap. Pi is het eerste product van Inflection AI, een startup van een jaar oud.

Gebruikers van Pi kunnen persoonlijke gesprekken voeren met de chatbot. Dat kan rechtstreeks via een app of via tekst, WhatsApp, Instagram en Facebook, aldus FT.

Pi zorgt voor “ondersteunende, informatieve gesprekken”

Mustafa Suleyman, de CEO van Inflection AI, “beschreef de chatbot als iemand met de persoonlijkheid van een sympathiek klankbord”. Het product is enkele maanden beta-getest door gebruikers en heeft een beperkte use case. Dit maakt het veiliger en gemakkelijker te controleren, vertelde Suleyman in een interview aan de FT.

“Er zijn veel dingen die Pi niet kan doen. Het doet geen lijstjes, of codering, het doet geen reisplannen, het schrijft niet je marketingstrategie, of je essay voor school,” zei Suleyman. “Het is puur ontworpen voor ontspannen, ondersteunende, informatieve gesprekken”. Uiteindelijk zou de persoonlijke AI-tool ook op verschillende manieren assisteren, zoals het helpen van gebruikers bij het uitvoeren van online taken, aldus FT. Maar voorlopig is het platform meer gericht op “alledaagse, triviale en banale” gesprekken, suggereert Suleyman.

Inflection AI gaf FT een live demo van de chatbot. Daarin onderscheidde Pi zich van ChatGPT en Bard doordat hij zijn antwoorden vaak afsloot met een vraag aan de gebruiker. Deze modaliteit leek erop gericht de dialoog aan te moedigen. “Dat is wat Pi echt goed doet, het helpt je eigen onderzoekslijn te faciliteren,” zei Suleyman.

Inflection AI, dat werd opgericht door Suleyman, Karén Simonyan en LinkedIn-bedenker Reid Hoffman, maakt deel uit van een groep AI-start-ups die “racen om geavanceerde computerprogramma’s te bouwen die in seconden scripts kunnen schrijven en kunst kunnen creëren”, aldus de FT.

