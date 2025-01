Hoe Google het transformer-model creëerde maar de AI-race verloor

Het explosieve succes van ChatGPT zorgde voor een schokgolf in de techwereld, vooral bij Google. Het bedrijf zag de LLM-chatbot als een potentiële bedreiging voor zijn dominantie op de zoekmarkt.

In de afgelopen jaren, vooral sinds de lancering van ChatGPT, wordt Google door sommigen gezien als een slapende reus. Dat stelt Neowin in een analyse.

Het invloedrijke artikel Attention Is All You Need, gepubliceerd onder de vlag van Google, introduceerde het Transformer-model, de basis die ook ChatGPT aandrijft. Dit creëerde een situatie waarin Google al in 2017 een baanbrekende technologie ontwikkelde. Maar die (schijnbaar) niet volledig benutte, en verrast werd toen een concurrent er iets revolutionairs mee bouwde.

Het transformer model

In het artikel leggen de auteurs de werking van het transformer model in grove lijnen uit. De dominante modellen voor sequentie-transductie zijn gebaseerd op complexe recurrente of convolutionele neurale netwerken in een encoder-decoder configuratie. De best presterende modellen verbinden de encoder en decoder ook via een aandachtmechanisme. Wij [de auteurs] stellen een nieuwe eenvoudige netwerkarchitectuur voor, de Transformer, die volledig gebaseerd is op aandachtmechanismen en waarbij herhaling en convolutie [een wiskundige operatie die veel wordt gebruikt in convolutionele neurale netwerken] volledig worden weggelaten.

Als reactie op de snelle opmars van OpenAI introduceerde Google functies zoals AI-overzichten, hoewel deze aanvankelijk met problemen kampten. Een deel van Google’s strategie om de dreiging van OpenAI het hoofd te bieden, bestond uit het consolideren van zijn AI-inspanningen. In 2023 fuseerde het Google Brain-team met DeepMind, wat resulteerde in een nieuwe eenheid genaamd Google DeepMind.

Uitbreiding van Google DeepMind

Dit team gaf sindsdien leiding aan de ontwikkeling van Gemini, Google’s antwoord op ChatGPT. Sinds de oprichting heeft Google DeepMind modellen uitgebracht zoals Gemini 2.0 Flash, dat multimodaliteit ondersteunt, en functies zoals Gemini Live.

Nu lijkt het erop dat Google zijn inspanningen verder opvoert. En wel door de Google DeepMind-eenheid uit te breiden. De missie van Google is duidelijk, namelijk het bouwen van het beste AI-ontwikkelplatform ter wereld, waarbij de nieuwste modellen, tools en technieken van Google worden aangeboden aan externe ontwikkelaars.

OpenAI zet in op superintelligentie

Ondertussen benadrukte Sam Altman, de prominente rivaal van Google en CEO van OpenAI, recent OpenAI’s focus op wat hij noemt superintelligentie. In een blogpost beschreef hij dit als een hulpmiddel met het potentieel om wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties enorm te versnellen, ver voorbij wat we op eigen kracht kunnen bereiken.