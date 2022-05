De software van Pegasystems is binnenkort beschikbaar op Google Cloud. Daarnaast neemt de organisatie Everflow over, een Braziliaanse ontwikkelaar van process mining software.

Pegasystems deelt het nieuws op PegaWorld iNspire, een jaarlijkse conference. De organisatie ontwikkelt AI-software voor low-code development, CRM en communicatie.

De meeste oplossingen zijn geschikt voor on-premises en private clouds. Public cloud is mogelijk, maar de opties zijn beperkt. Op dit moment is AWS de enige keuze. Daar komt verandering in.

Pegasystems en Google Cloud

Pegasystems en Google Cloud gaan samenwerken. Het Pega Infinity-portfolio is binnenkort beschikbaar op de Google Cloud Marketplace. Dit portfolio bestaat uit oplossingen voor low-code development, CRM en communicatie.

Organisaties die voor de cloud kiezen hoeven niet naar de infrastructuur om te kijken. Pegasystems zorgt ervoor dat hun apps beschikbaar zijn. Daarnaast gaan Google Cloud en Pegasystems bestaande klanten helpen bij migraties van on-premises naar de cloud.

Niet alle Pega Infinity-oplossingen zijn direct beschikbaar. De eerste reeks wordt voor het einde van dit kwartaal (Q2 2022) aangeboden bij klanten in Noord- en Zuid-Amerika. In de komende twee jaar breiden de oplossingen en regio’s geleidelijk uit.

Pegasystems en Everflow

Naast de samenwerking met Google Cloud maakt Pegasystems de overname van Everflow bekend. Het Braziliaanse bedrijf ontwikkelt process mining software. Met de overname schuift Pegasystems aan op een belangrijke markt. Process mining groeit gigantisch hard.

Process mining software maakt het mogelijk om inefficiënte workflows en processen te vinden. De technologie bemoeit zich niet alleen met tastbare processen als het bijhouden van een administratie, maar ook abstracte workflows, zoals datatransfers tussen twee systemen.

In een optimale wereld komt elke inefficiëntie aan het licht. Maar in een optimale wereld leven we niet. Process mining software is doorgaans complex. Niet elke consultant kan ermee overweg. Daarnaast helpt process mining niet bij het oplossen van inefficiënties. Organisaties vinden ruimte voor verbetering, maar gaan er niet direct op vooruit.

De software van Everflow pakt beide uitdagingen aan. Allereerst is de oplossing relatief gebruiksvriendelijk. Ten tweede suggereert Everflow verbeteringen voor inefficiënties.

Everflow in Pega Process AI

De software is, net zoals elke andere process mining-oplossing, afhankelijk van data. Inefficiënties zijn onmogelijk te vinden wanneer een oplossing geen processen kan zien. Dat is precies waarom Pegasystems Everflow overneemt. Pegasystems verwerkt een schat aan data voor bestaande klanten. Hun data is direct te integreren in Everflow.

Pegasystems werkt in de komende maanden aan een integratie van Everflow in Pega Process AI, een bestaande oplossing voor het optimaliseren van processen. De technologie van Everflow is vanaf het vierde kwartaal van 2022 beschikbaar als add-on voor klanten van Pega Process AI.

