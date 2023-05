Uit een nieuwe studie blijkt dat IT-teams onder zware druk staan om sneller te moderniseren dan nodig is.

Een nieuw rapport, “IT Leader Insights: The State of IT Modernization Priorities and Challenges Amid Economic Headwinds,” onthult de uitdagingen waarmee IT–beslissers worden geconfronteerd wanneer ze proberen over te stappen van legacy-infrastructuur. Dit doet men veelal om de voordelen van snel opkomende technologieën ten volle te benutten.

Voor dit rapport heeft Pure Storage in samenwerking met Wakefield Research een onderzoek uitgevoerd onder 500 IT-inkopers bij bedrijven met meer dan 500 werknemers in vier grote wereldmarkten (VS, VK, Frankrijk, Duitsland).

Drie belangrijke technologieën domineren

De drie belangrijkste doelgebieden voor aankoop en inzet zijn niet echt verrassend, gezien alle hype die eromheen hangt. IT-inkopers geven aan dat hun geplande topinvesteringen voor de komende vijf jaar bestaan uit AI/machine learning (52 procent) en duurzame technologie (51 procent). Daarnaast voorspelt 46 procent dat ze zullen investeren in infrastructuurautomatisering of -orkestratie.

Uit het onderzoek bleek bovendien dat vier op de vijf IT-inkopers van plan zijn te investeren in opkomende technologieën vanwege het huidige economische klimaat.

Technologie kopen die hun infrastructuur niet kan ondersteunen

Een verbluffende 90 procent van de IT-inkopers zei dat de druk van hun digitale transformatieagenda hen ertoe bracht technologie te kopen die hun infrastructuur niet kon ondersteunen. Erger nog, 74 procent gaf toe dat dit ertoe leidde dat de nieuwe technologie niet volledig aan de verwachtingen van de leiding kon voldoen.

Meer dan drie op de vijf IT-inkopers zegt dat ze zich “altijd of vaak onder druk gezet voelen” om beslissingen over de aankoop van technologie te nemen op basis van de huidige behoeften. Zij doen dit zonder de gevolgen van deze beslissingen op langere termijn volledig te (kunnen) onderzoeken.

Wellicht als gevolg van de onpraktische aankopen zegt 76 procent van de respondenten de komende vijf jaar “meer toezicht op aankoopbeslissingen” te verwachten.

De noodzaak om te moderniseren is universeel

Bijna alle respondenten (99 procent) zeggen van plan te zijn hun IT-infrastructuur te moderniseren om toekomstige investeringen in technologie de komende vijf jaar beter te ondersteunen.

De belangrijkste gebieden van de IT-infrastructuur die volgens hen moeten worden bijgewerkt om de invoering van nieuwe technologie beter te ondersteunen, zijn netwerk en beveiliging (58 procent), gegevensbeheer of -opslag (52 procent) en datacenterfaciliteiten (50 procent).

