Pure Storage breidt zijn samenwerking met Microsoft verder uit en ondersteunt nu ook de Azure Premium SSD v2 Disk Storage-instances. Het gaat momenteel nog om een preview, waarvoor gebruikers terechtkunnen in Azure VMware Solution (AVS). De nieuwe ondersteuning moet kostenbesparingen opleveren.

Pure Cloud Block Store (CBS) van Pure Storage is eigenlijk een FlashArry Purity-omgeving in de publieke cloud van Microsoft. Door een diepere samenwerking tussen de twee partijen levert de CBS nu ook specifieke storagediensten in Azure.

Meer specifiek is deze dienst er voor Azure VMare Solution (AVS). Deze beheerde Azure-omgeving voor VMware combineert rekenkracht, geheugen, netwerkverbindingen en vSAN storage in een enkele oplossing. Deze dienst loopt hoog op in kosten als alleen meer storage nodig is, aangezien dan ook meer gebruik van de overige onderdelen moet worden ingekocht.

Pure CBS helpt voor AVS de storage van de rekenkracht en overige onderdelen te scheiden. Hiermee kunnen bedrijven hun extra storagekosten omlaag brengen. De dienst biedt de (extra) storage in verschillende vormen, zoals Azure Ultra Disk Storage instances, block-level storage volumes in combinatie met Azure Virtual Machines, premium SSD’s, standaard SSD’s, standaard harddisks en, in preview, Elastic SAN.

Ondersteuning Azure Premium SSD v2 Disk Storage

In de nieuwe preview van Pure CBS is nu ook ondersteuning voor Azure Premium SSD v2 Disk Storage-instances toegevoegd. Volgens de storagespecialist moeten deze specifieke instances AVS-gebruikers ongeveer een derde aan infrastructuurkosten besparen in vergelijking met de Ultra Disk storage tier binnen het portfolio. Dit voordeel komt zonder in te boeten op functionaliteit.

Overige voordelen

Daarnaast bieden de nieuwe instances ook veel andere voordelen. Denk hierbij aan onbewerkbare Safemode snapshots, compressie, deduplicatie, thin-provisioning, multi-tenancy, encryptie, disaster recovery en hoge beschikbaarheid.

Verder en niet geheel onbelangrijk, bieden de nieuwe instances binnen Pure CBS een meer flexibele storage-schaalbaarheid die onafhankelijk is van rekenkrachtbronnen. In de andere premium tier, Ultra Disk, is dit niet mogelijk.

