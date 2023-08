Google zou aan het sleutelen zijn aan een hele set nieuwe AI-tools. Deze tools moeten je leven eenvoudiger maken en je helpen op 21 vlakken van je leven.

Planner, leerkracht en levenscoach, het zijn allemaal functies die Google wil laten uitvoeren door generatieve AI. Het bedrijf sleutelt aan AI-tools om chatbots aan te sturen die 21 taken kunnen uitvoeren.

Veiliger dan Bard?

Nieuw onderzoek is nodig om dergelijke zaken te kunnen realiseren met generatieve AI. Bard en andere chatbots raden gebruikers momenteel af om dergelijke adviezen te vragen. “Vertrouw niet op de antwoorden van Bard als medisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies”, luidt de waarschuwing in de Privacy Notice van Bard.

Ander lastig element aan dergelijk zaken is dat deze adviezen enkel gegeven kunnen worden als een gebruikers persoonlijke informatie verschaft. Een AI-bot traint zichzelf namelijk verder op de input van gebruikers. Persoonlijke informatie van andere gebruikers van de chatbot kan dan opgehaald worden door de juiste zoekvragen in te geven bij de chatbot. Dat is met het oog op hackers bijvoorbeeld al een enorm probleem.

Onderzoek naar nieuwe toepassingen voor chatbots zou mogelijk zijn door de samenvoeging van DeepMind en Brain in april. Daarmee wilde Google zijn onderzoeksdivisies op het gebied van AI consolideren en tools van concurrenten op de markt sneller opvolgen.

AI komt voor een jury

Google wil de problemen oplossen door huidige generatieve AI-modellen uit te laten testen door een jury van experten, meldt The New York Times. De antwoorden zouden geanalyseerd worden door werknemers van Scale AI, een data-labelling start-up dat banden heeft met DeepMind van Google. Verder wordt het panel aangevuld met meer dan 100 experten die expertise hebben in het veld van AI.

Het is niet zeker of de chatbot ook naar het publiek zal komen of opgeborgen wordt na de testfase.