Een nieuw onderzoek licht uit dat generatieve AI voor snelle verandering zorgt in het bedrijfsleven. Initiatieven om werkprocessen te automatiseren waren al bezig, maar de opkomst van gen-AI verhoogt het tempo waarop dit gebeurt aanzienlijk. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven zet al generatieve AI in, en driekwart van hen denkt een positief resultaat terug te zien van hun automation-pogingen.

Wel zijn de meningen over generatieve AI verdeeld. 44 procent van de ondervraagden denkt dat de technologie transformatief zal zijn, terwijl 18 procent vindt dat het te veel hype heeft ontvangen. 11 procent denkt juist dat er te weinig waarde wordt gehecht aan gen-AI.

Aan het onderzoek deden 200 bedrijven mee, waarvan de meerderheid een jaarlijkse omzet van 5 miljard dollar of meer draaien. Daarnaast namen Bain en UiPath interviews af met bedrijfsleiders.

Belangrijk, maar uitdagend

De meerderheid van de ondervraagde bedrijven investeert al in AI-aangestuurde automation. 70 procent denkt dat AI-aangedreven automation zeer belangrijk of cruciaal is, terwijl 74 procent denkt dat de gemaakte investeringen rendabel zullen zijn. Ted Shelton, expert partner bij Bain & Company, denkt dat deze technologie een “stoot adrenaline” in de roadmaps van bedrijven kunnen injecteren. “Bedrijven moeten meer doen dan alleen deze technologie inzetten en fundamenteel hun bedrijfsmodellen heruitvinden om AI en automation nadeloos te integreren. De echte future-proof organisaties zullen flexibel zijn, met een dynamische cultuur en ontwerp, continu aan het evolueren en opnieuw aan het sleutelen samen met technologische vooruitgang op het gebied van AI.”

In de toekomst voorzien bedrijven een wereld waarin AI nieuwe producten of diensten mogelijk maken (58 procent), nieuwe manieren creëert om geld te verdienen met data (52 procent), meer personalisering in hun diensten mogelijk maken (47 procent) en nieuwe markten opent (26 procent).

Qua huidig gebruik van automation zijn de resultaten erg verschillend: AI en ML zijn al erg populair (80 procent), terwijl RPA (64 procent) en predictive analytics (69 procent) nog wat meer ruimte voor groei hebben. Bedrijven zijn vooral gemotiveerd om deze technologieën in te zetten ter verbetering van de efficiëntie en productiviteit (85 procent). De meerderheid hiervan (69 procent) heeft deze verbetering ook echt waargenomen, maar ook meer accuratesse en minder fouten (56 procent) en een betere concurrentiepositie (45 procent).

