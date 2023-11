OpenAI benaderde Anthropic voor een mogelijke fusie van beide AI-bedrijven. Al was er ook interesse in de CEO van het bedrijf, nu OpenAI zichzelf in een crisis bracht.

De raad van bestuur van OpenAI heeft enkele keuzes gemaakt het afgelopen weekend die op het minst opvallend genoemd mogen worden. Na CEO Sam Altman op straat te hebben gezet, bleek het bedrijf zichzelf te willen redden door een fusie met concurrent Anthropic. Dit meldt Reuters op basis van twee getuigen die waren ingelicht over deze plannen.

Voorstel afgewezen

De vraag zou zijn voorgelegd aan de CEO van Anthropic, Dario Amodei. Daarnaast kreeg hij ook de vrijgekomen positie van Altman aangeboden. Amodei wees beide voorstellen echter af.

Het nieuws is niet bevestigd door de raad van bestuur van OpenAI, zij hebben het waarschijnlijk dan ook te druk met het onder controle houden van de hele situatie. Al lijken zij daar niet erg succesvol in te zijn.

Lees ook: ‘Bestuur OpenAI staat schaakmat; Altman moet CEO-rol terugkrijgen’

Anthropic ziet kans in AI-markt

Hoewel een fusie van beide bedrijven in het verleden een recept zou zijn voor ongeveer totale dominantie op de AI-markt, zal Anthropic weinig trek hebben gehad in het rechttrekken van de hele situatie waar OpenAI zich momenteel in verkeert. Anthropic heeft de afgelopen maanden net het vertrouwen weten te winnen van Google en Amazon, die beide met een flinke investering over de brug kwamen. Nu het bij OpenAI in snel tempo bergafwaarts gaat, ziet de concurrent waarschijnlijk een kans om zelf uit te groeien tot het belangrijkste AI-bedrijf van het moment.