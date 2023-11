De soap rond OpenAI verandert ongeveer met het uur. We hebben vanmorgen de balans opgemaakt op basis van alle publieke statements en uitgelekte brieven en er is maar één conclusie mogelijk, Altman moet terugkomen als CEO. De raad van bestuur is schaakmat gezet door het eigen personeel, door Satya Nadella van Microsoft en tot slot zelfs door medeoprichter Ilya Sutskever, die medeverantwoordelijk is voor het ontslag van Altman. Als de raad van bestuur de huidige koers voortzet blijft er niets over van OpenAI.

Nog even een hele korte terugblik in deze soap, vrijdag werd Sam Altman door de raad van bestuur ontslagen ten gevolge van een ordinaire machtsstrijd. Ook medeoprichter Greg Brockman werd uit het bestuur gezet en besloot daarna ontslag te nemen en zich bij Altman aan te sluiten.

Vervolgens is er dit weekend door Microsoft en andere investeerders geprobeerd om druk te zetten op de raad van bestuur om Altman terug te nemen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Wel vonden er de nodige wijzigingen plaats in de raad van bestuur, waarbij Ilya Sutskever uiteindelijk wel als winnaar uit de bus kwam. Hij is nu de enige overgebleven oprichter in het bestuur en tevens voorzitter.

Microsoft haalt Altman en Brockman binnen

Microsoft CEO, Satya Nadella, ziet zijn mega investering in OpenAI in rook opgaan en besloot vuur met vuur te bestrijden. Nadella heeft een deal gesloten met Altman en Brockman dat zij een nieuw, geavanceerd AI-team bij Microsoft mogen opbouwen en leiden. Iedereen die werkzaam is bij OpenAI is verder van harte welkom om ook bij Microsoft aan de slag te gaan. Daarmee nam de druk op het bestuur van OpenAI al flink toe.

90% van OpenAI personeel dreigt op te stappen

Het gaf echter ook het laatste zetje aan het personeel van OpenAI om in opstand te komen. De raad van bestuur van OpenAI heeft een brief ontvangen, die is ondertekend door 700 van de 770 werknemers, waarin het personeel eist dat Sam Altman zijn rol als CEO terugkrijgt en de volledige raad van bestuur opstapt. Gebeurt dit niet, dan dreigen alle 700 werknemers te vertrekken bij OpenAI. De meeste zullen waarschijnlijk direct bij Microsoft aan de slag gaan onder leiding van Altman en Brockman. Al is duidelijk dat Salesforce ook actief aan het hunten is op OpenAI-medewerkers.

Van Nadella mag Altman terugkeren bij OpenAI

Om te voorkomen dat de raad van bestuur stelt dat Altman nu bij Microsoft werkt en niet kan terugkeren bij OpenAI, heeft Nadella wederom een duidelijk signaal afgegeven. Hij liet bij Bloomberg Television weten dat Microsoft de grootste investeerder is in OpenAI en “dat het niet uitmaakt waar Altman werkt, hij werkt in elk geval met Microsoft samen”, aldus Nadella. Nadella houdt de deur dus zeker open voor een terugkeer van Altman bij OpenAI. Microsoft heeft fors geïnvesteerd in OpenAI en alles wat daar is ontwikkeld, daar zit een hoop waarde in.

Ilya Sutskever betuigt spijt en dreigt op te stappen

Sutskever botste intern menigmaal met Altman over de strategie van OpenAI. Voornamelijk over hoe de commerciële strategie en de governance werden vormgegeven. Uiteindelijk is dat hoog opgelopen en de raad van bestuur heeft samen met Sutskever het ontslag van Altman ingezet. Sutskever stelt nu spijt te hebben van zijn deelname aan de acties van het bestuur. Ook stelt hij OpenAI nooit te hebben willen beschadigen en dat hij alles wil doen om het bedrijf weer te herstellen. Ook Sutskever heeft de brief van het personeel ondertekend en dreigt dus op te stappen als het bestuur niet opstapt, een bestuur waar hij zelf deel van uitmaakt.

Het bestuur staat schaakmat

De raad van bestuur van OpenAI lijkt nu weinig opties meer te hebben. Op de huidige voet doorgaan zal het bedrijf helemaal te gronde richten. Met Sutskever hebben ze al een muitend bestuurslid. Investeerders in OpenAI lijken honderden miljoenen dollars te gaan verliezen als de raad van bestuur doorgaat op de huidige voet, zij zijn dan ook druk bezig met hun juristen om te kijken of ze de raad van bestuur aansprakelijk kunnen stellen.

Microsoft bezit 49 procent van de aandelen in OpenAI en zal ongetwijfeld spijt hebben dat ze niet meer invloed in het bestuur hebben afgedwongen. Wel heeft Nadella door vuur met vuur te bestrijden de raad van bestuur helemaal klemgezet. Microsoft lijkt er ten allen tijden als winnaar uit te gaan komen.

Als de raad van bestuur dit allemaal negeert en zo doorgaat, zullen de meeste personeelsleden overstappen naar de concurrent. Dat zal resulteren in een kleine achterstand in de ontwikkeling van generatieve AI, maar dat zal waarschijnlijk binnen zes tot twaalf maanden zijn ingelopen. Van OpenAI blijft dan echter niets over, zoveel ervaren personeelsleden kan je niet eenvoudig vervangen.

Grote verliezer is hoe dan ook OpenAI. Wat er ook gebeurt, dit bedrijf heeft een flinke deuk opgelopen door deze soap. Tot slot zien wij geen toekomst meer voor Sutskever. Het huidige bestuur zal nu van hem afstand willen nemen en als Altman terugkeert, kunnen we ons niet voorstellen dat Altman hem in het bedrijf wil houden.

