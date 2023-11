De drie grootste economische machten binnen de Europese Unie zijn het eens geraakt over de wijze waarop AI gereguleerd moet worden. De visie is minder streng dan de eerste versies van de aankomende EU AI Act en dat is een duidelijk signaal van de drie landen aan de EU.

Frankrijk, Duistland en Italië hebben de visies op de aankomende AI-wetgeving onderling op elkaar afgestemd. Een gezamenlijk document hieromtrent zou zijn ingezien door Reuters.

De landen hanteren een minder strenge aanpak en willen geen sancties voor AI-ontwikkelaars. Op die manier willen de landen voorkomen dat de aankomende regulering AI-bedrijven afschrikt en innovatie tegenhoudt.

Minder streng voor foundation models

Specifiek moet de EU AI Act volgens de visie van deze Europese grootmachten zich focussen op AI-tools. Alle versies van de EU AI Act die momenteel al publiekelijk zijn gemaakt, leggen een sterke nadruk op foundation models. Van dat idee moet de EU afstappen volgens het document: “Wij onderstrepen dat de AI-wet de toepassing van AI reguleert en niet de technologie als zodanig.”

Ontwikkelaars van dergelijke foundation modellen krijgen nog slechts een kleine taak opgelegd. Zij moeten modelkaarten voorzien: “De modelkaarten zullen de relevante informatie bevatten om de werking van het model, de mogelijkheden en beperkingen ervan te begrijpen, en zullen gebaseerd zijn op best practices binnen de ontwikkelaarsgemeenschap.” De inhoud van deze modelkaarten kan vervolgens door een nieuwe, onafhankelijk instantie worden gecontroleerd, suggereert het document.

Uitstel definitieve wetgeving

Het document is bijna een garantie naar verdere discussies bij het Europees Parlement. Daarmee dreigt Europa de eerder vooropgestelde einddatum van eind 2023 niet te zullen halen.

Brando Benifei, Europees Parlementslid en leider in het uitzetten van de wetgeving, ziet bijvoorbeeld de plotse stoelendans bij OpenAI als een reden waarom de regulering net niet mild mag zijn. Hij meldt aan Reuters: “Het begrijpelijke drama rond het ontslag van Altman bij OpenAI en het aansluiten bij Microsoft laat ons zien dat we niet kunnen vertrouwen op vrijwillige overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door visionaire leiders.” Hierin haalt hij meteen uit naar de onderlinge overeenkomst die geen straffen wil opleggen aan AI-ontwikkelaars voor het niet nakomen van de wetgeving.