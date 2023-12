Het partnership tussen Microsoft en OpenAI zal verder onderzocht worden door antitrust-autoriteiten. Microsoft is de grootste investeerder achter de AI-ontwikkelaar en heeft daardoor 49 procent van de aandelen in handen. Door het percentage net onder de 50 procent te houden, hoopte Microsoft dergelijke onderzoeken te vermijden.

Microsoft is er lang in geslaagd om het partnership met OpenAI uit onderzoeken van antitrust-autoriteiten te weren. Dat lukt nu niet meer doordat Microsoft mee in de raad van bestuur stapt van OpenAI. Onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten volgen alvast. “Er zijn recentelijk een aantal ontwikkelingen geweest in het bestuur van OpenAI, waarbij bij sommige Microsoft betrokken was”, verklaarde de autoriteit uit het VK hierover.

Dubbel pech

Het is te stellen dat Microsoft met zijn rol in het bestuur van OpenAI dubbel pech heeft. Het bedrijf reikte de hand aan Sam Altman toen deze tijdelijk bij OpenAI werd weggestuurd, maar werd hier later voor bedankt met slechts een observerende rol binnen de raad. De techgigant lijkt daarmee aan handen en voeten gebonden te zijn als er opnieuw ingrijpende wijzigingen bij OpenAI dreigen.

Nu blijkt de weinigzeggende rol van de Windows-bouwer ook nog eens voldoende te zijn om de aandacht van antitrust-autoriteiten te trekken. Wat de onderzoeken betekenen voor de houding van Microsoft naar zijn partner, zal de toekomst moeten uitwijzen. Vooralsnog gaat het om een verkennend onderzoek dat moet uitwijzen of officieel onderzoek nodig is, weet Bloomberg. De Europese instellingen zeggen de situatie op te volgen, maar handelen nog niet.

