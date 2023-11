Sam Altman is officieel terug als CEO van OpenAI en stelt meteen de nieuwe raad van bestuur voor. Daarin blijkt alleen geen plaats te zijn voor Microsoft.

De grootste investeerder in OpenAI, heeft de crisis binnen de AI-ontwikkelaar met lede ogen moeten aanzien. Teruggekeerd CEO, Sam Altman, zegt in zijn blog over zijn terugkomst alvast niets aan die situatie te veranderen. Microsoft krijgt namelijk een observerende rol binnen de raad van bestuur.

Geen stemrecht

De Windows-bouwer krijgt daardoor toegang tot gevoelige informatie die met de raad van bestuur wordt besproken. Stemrecht over belangrijke wijzigingen, krijgt het niet. De techgigant lijkt daarmee aan handen en voeten gebonden te zijn als er opnieuw ingrijpende wijzigingen bij OpenAI dreigen.

Zelf leek Microsoft uit te zijn op een grotere zeggenschap in de onderneming waarin het regelmatig miljarden pompt. Zo zou er hoop zijn geweest om zeggenschap te krijgen in fusietrajecten. De geruchten over de onderhandelingen tussen OpenAI en Anthropic zullen tot deze eis geleid hebben. De fusie zou zijn voorgesteld door OpenAI, maar Dario Amodei, Anthropic-CEO, wilde hier niet van weten.

Verdere wijzigingen voor bestuur

Daarnaast stelt Altman het publiek nog eens officieel voor aan de drie nieuwe leden voor de raad van bestuur. De vrijgekomen plaatsen worden opgevuld door: Bret Taylor, voormalig co-CEO van Salesforce, Larry Summers, voormalig minister van Financiën van de VS, en Adam D’Angelo, oprichter van kennisplatform Quora.

Bestuursvoorzitter Taylor neemt het woord nog even over om te verduidelijken hoe het OpenAI wil versterken met de rest van het bestuur. Zo wordt er nog gezocht naar zes nieuwe leden met ervaring in de IT-industrie en kennis over beveiliging en beleid, is de AI-ontwikkelaar nog op zoek. Verder zal er een onafhankelijke commissie worden opgericht om toezicht te houden op de recente gebeurtenissen.