Een grote meerderheid (85 procent) van leidinggevenden en decision makers zegt meer te willen investeren in AI-oplossingen. Tegelijk ziet deze groep een gebrek aan tijd en voldoende gekwalificeerd personeel als belangrijkste obstakels voor het verhogen van dergelijke investeringen. Ook de initiële opstartkosten van AI-trajecten en zorgen over de volwassenheid van de technologie zorgen voor twijfel.

Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf Klippa onder honderd CEO’s, COO’s en andere ‘C-level’-bestuurders uit verschillende sectoren in Nederland. Doel van het onderzoek was om de belangrijkste uitdagingen in kaart te brengen die topbestuurders bezig houden. Behalve AI lag de nadruk op de gevolgen van inflatie, gebrek aan investeringen en arbeidstekorten.

De deelnemende leidinggevenden zien in elk geval veel kansen voor AI: bijna 80 procent denkt dat ze huidige uitdagingen met behulp van AI en verdere automatisering succesvol te lijf kunnen. De technologie kan werk uit handen nemen, processen stroomlijnen en menselijke fouten verminderen, zo is de gedachte. Dat zou weer leiden tot hogere productiviteit en kostenbesparingen.

Torenhoge verwachtingen

Eerder schreven we al dat leidinggevenden torenhoge verwachtingen hebben bij kunstmatige intelligentie. Ze voorspellen een reusachtige transformatie van de arbeidsmarkt, waarin automatisering nagenoeg overal toegepast wordt. Van de ondervraagde respondenten in het Klippa-onderzoek is de overgrote meerderheid dan ook van plan meer te investeren in AI. Eigenaars van startups en scale-ups zijn het meest verwachtingsvol, in tegenstelling tot mkb-bedrijven en grote ondernemingen die wat terughoudender zijn.

Ook leeftijd speelt een rol: jonge ondernemers zijn een stuk enthousiaster dan 50-plussers. Voor de leeftijdsgroepen boven de 50 zegt 79 procent van plan te zijn om investeringen in AI te verhogen, vergeleken met 94 procent van de respondenten in de leeftijdsgroepen tot 40 jaar.

Zorgen om verwerven kapitaal

Het enthousiasme van startups en scaleups wordt enigszins getemperd door hun zorgen om voldoende kapitaal te vinden -in het algemeen, dus niet alleen voor AI-investeringen. Ruim een derde van hen heeft moeite om genoeg kapitaal aan te trekken (36 procent). Leidinggevenden uit het mkb en grote bedrijven noemen dit niet als uitdaging, mogelijk vanwege stabielere inkomstenbronnen en toegang tot diversere financieringsstromen.

Wel maken deze partijen zich meer zorgen over het aantrekken van personeel. Verder geldt: binnen de Randstad is gebrek aan kapitaal de grootste uitdaging, daarbuiten juist het vinden van voldoende geschoold personeel.

Deelnemers aan het Klippa-onderzoek waren voornamelijk CEO’s (60 procent) en CTO’s (11 procent) die leiding geven aan bedrijven met een geschatte jaaromzet vanaf 500.000 euro tot meer dan 1 miljard. De bedrijven omvatten allerlei groottes en Nederlandse regio’s, gemeten naar jaaromzet, bedrijfstype en locatie van het hoofdkantoor. Het hele onderzoek is hier te vinden.

