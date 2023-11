‘Grok’ is de eerste AI-chatbot van xAI. Dit bedrijf staat onder leiding van Elon Musk, die ook betrokken was tijdens de oprichting van OpenAI. Mogen we een succesverhaal verwachten als ChatGPT?

Hoewel Grok nog maar het eerste AI-model van xAI is, kan het model een grote groep potentiële gebruikers aanspreken. Dat heeft Grok te danken aan de banden met Elon Musk. Musk gebruikt namelijk zijn titel als eigenaar van social mediaplatform X om Grok naar X-gebruikers te brengen.

Real-time-toegang tot X: voordeel of nadeel?

De AI-chatbot heeft real-time-toegang tot alle informatie van X, waardoor het volgens Musk een ‘gigantisch voordeel tegenover andere modellen’ bezit. Dit deel Musk in een bericht op het social mediaplatform. Die uitspraak zouden we zelf met een korrel zout nemen. Musk is in het verleden al op zijn vingers getikt voor het niet grondig aanpakken van de verspreiding van nepnieuws en het niet kunnen blokkeren van bots op X. Een antwoord dat ontstaat op basis van deze informatie, is daarom niet gegarandeerd feitelijk correct.

Verder lijkt hij met enige trots te zeggen dat het model partijdig is en vaak sarcastisch uit de hoek komt. “Ik heb geen idee wie dit op deze manier heeft kunnen begeleiden”, voegt hij er spottend aan toe. Dat het model niet objectief is, lijkt ons echter een groot nadeel aan Grok tegenover andere modellen. Grok wordt echter in de markt gezet als concurrent voor ChatGPT, de chatbot van OpenAI, waar Musk eerder bij betrokken was.

Vroege testversie

Meer informatie over de chatbot geeft xAI zelf in een blog. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Grok momenteel nog niet toe is aan een concurrentiestrijd met ChatGPT. De toegang tot Grok moet momenteel namelijk nog gezien worden als een ‘erg vroege’ testversie. Het model zou nog maar twee maanden aan training hebben ondergaan.

Wel is het duidelijk dat de chatbot eigenschappen heeft die de technologie uniek maken tegenover wat er momenteel al beschikbaar is. Zo spreekt xAI van de mogelijkheid om minder algemene vragen beantwoord te krijgen: “Het zal ook pittige vragen beantwoorden die door de meeste andere AI-systemen worden afgewezen.”

De positieve kanten van Grok komen naar voren als de benchmark-testen worden besproken. “Grok-1 liet sterke resultaten zien en overtrof alle andere modellen in zijn computerklasse, inclusief ChatGPT-3.5 en Inflection-1.” De chatbot kon alleen de prestaties van GPT-4 niet verbeteren, het model waarop de nieuwste versies van de chatbot van OpenAI draaien.

X-abonnement promoten

Grok lijkt voor het social mediaplatform X nog ingezet te worden als een methode om extra gebruikers naar de betaalde abonnementen te trekken. Over deze abonnementen schiep X vorige week duidelijkheid. In principe gaat het voornamelijk om een systeem waarin gebruikers die het meeste geld betalen, het meeste kans maken om op te vallen op X.

Grok zal worden toegevoegd aan het duurste abonnement van zestien euro per maand. Zo krijgt de formule een extra dienst, al is het nog niet duidelijk wanneer de koppeling precies zal plaatsvinden. Tijdens de testfase is de chatbot namelijk voor een andere groep gebruikers toegankelijk. Musk kan X-gebruikers immers moeilijk laten betalen voor een onstabiele versie van Grok. De testversie is beschikbaar voor X-gebruikers die zich registreren.

Het eerste product van xAI lijkt met de gekende informatie voornamelijk een risico te vormen voor de nauwkeurigheid en objectiviteit van AI. Musk komt er zelf al voor uit dat de chatbot sarcastisch en based is. Dat kan grappige resultaten opleveren, maar zal zeker voor zakelijk gebruik nutteloos zijn.