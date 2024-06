Het Indiase bedrijf ManageEngine, leverancier van een breed scala aan enterprise IT-oplossingen, wil vastere voet aan de grond in Europa en de Benelux in het bijzonder. De ambitie voor de komende drie jaar is dan ook een verdubbeling van de omzet in de Benelux. Nu is deze regio nog goed voor 15 procent van de omzet in de Europese Unie, dat moet groeien tot dertig.

Het bedrijf kondigde deze ambitie aan tijdens een evenement voor klanten en partners afgelopen week in Amsterdam. ManageEngine wil de groeiambitie verwezenlijken door ‘onze lokale aanwezigheid te versterken en dichter bij onze klanten en partners te komen’, aldus president Rajesh Ganesan. Dat het menens is, blijkt uit het feit dat het technisch hoofd voor de regio inmiddels in Nederland woont (de lokale ManageEngine-vestiging voor de EU zit in Utrecht).

Het regionale hoofd Sales Sabarishwaran Jay (Saby voor ingewijden) komt als het aan hem ligt ook naar Nederland. “Ik moet mijn vrouw nog overtuigen”, lacht hij op het evenement. De enige andere Europese vestiging is in het Verenigd Koninkrijk.

Omvangrijk portfolio, in-house ontwikkeld

Het bedrijf, onderdeel van de Zoho Group, biedt een omvangrijk portfolio aan IT-oplossingen, samengepakt in zeven verticals met in totaal zo’n 50 diensten. Dat varieert van service desks en access management tot endpoint security, analytics en app-creatie via low code.

ManageEngine bestaat zo’n 26 jaar en laat zich erop voorstaan dat het alle oplossingen in-house heeft ontwikkeld. Het heeft dus geen overnames gedaan of anderszins producten of diensten opgekocht. “Organische groei”, zoals Jay het noemt. “Dat is gekoppeld aan een enorme loyaliteit van de medewerkers. Velen van hen zitten al vele jaren bij ManageEngine. Ze zijn als het ware meegegroeid met onze producten, en onze producten met hen.”

Regionaal Hoofd Sales Sabarishwaran Jay (l) en Regionaal Tech Lead Praveen Das Haridas

De meeste van de 1650 klanten in de Benelux die al producten van ManageEngine gebruiken, zitten in de logistiek, onderwijs, gezondheidszorg en retail, aldus het bedrijf. Contact verloopt voornamelijk via lokale, Nederlands sprekende channel partners. Die strategie hanteert het bedrijf wereldwijd: het telt 200 van dergelijke partnerschappen.

In Nederland is de belangrijkste partner CBA Benelux, in België Sertalink BV. Volgens regionaal directeur Arun Kumar is het bedrijf op zoek naar nieuwe medewerkers ‘om onze klanten te ondersteunen en onze partners in staat te stellen verder te groeien’. Het bedrijf wil dan ook gericht op zoek naar lokaal IT-talent. Dat kan overigens nog best een uitdaging opleveren, aldus recent onderzoek.

Wereldwijde aanwezigheid

ManageEngine is onderdeel van de Zoho Groep. Het hoofdkantoor staat in Chennai in het zuiden van India, de hoofdstad van de deelstaat Tamil Nadu. Moederbedrijf Zoho biedt eveneens een brede waaier aan producten en diensten. Denk aan e-maildiensten, office suites, videoconferencing-tools, facturatiesoftware en tools voor websitebouw. Het moederbedrijf heeft zo’n 15.000 medewerkers, waarvan de meeste ook in India werken. De omzet betrof zo’n miljard dollar in 2023.

Behalve in Londen en Utrecht heeft ManageEngine onder meer kantoren in Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, China, de VS en Brazilië. Ook in India zelf heeft het nog meerdere vestigingen, zoals in Mumbai en Delhi.

