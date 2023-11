De Indiase regering heeft 27 partners goedgekeurd die hardware in India zullen gaan bouwen. Deelnemers zijn onder meer HP, Dell, Foxconn, Lenovo, Acer en Asus. Met het nieuwe Production Linked Incentive (PLI) zou een waarde van omgerekend 40 miljard euro gerealiseerd worden.

Met de zogeheten PLI verwacht India 200.000 banen te realiseren. De fabrikanten zullen aan de slag gaan met de productie van onder andere laptops, tablets, all-in-one PC’s en servers. 23 bedrijven zouden al klaar staan op “day-zero”, aldus minister Vaishnaw, verantwoordelijk voor het elektronica- en IT-beleid van India.

Strijd met het buitenland

Vaishnaw benadrukt het belang van de PLI door te stellen dat het India in stelling brengt “als een grootmacht op het gebied van PC-, server-, laptop- en tabletfabricage”. Naast internationale reuzen als HP en Lenovo heeft het initiatief ook bedrijven uit eigen land aangetrokken.

De ondersteuning van extra hardware-productie vanuit India is onderdeel van een groter initiatief van de Indiase regering. Onder premier Modi hoopt het land technologisch autonomer te worden, waardoor ook importrestricties zijn ingesteld. Zo is elke wereldspeler bezig met het aansterken van de eigen machtspositie. Binnen de EU zijn vergelijkbare initiatieven opgezet, hoewel deze zich met name op chipproductie richten.

Voor India geldt eveneens dat het de binnenlandse markt wil voorzien van consumentenproducten van eigen bodem. Als snel groeiende economie met een bevolking van 1,4 miljard is deze markt zeer lucratief. Toch heeft India wat export betreft veel te winnen: in 2018 exporteerde het 3,5 procent van alle producten die weinig vaardigheden vergen, terwijl China 22,8 procent vertegenwoordigde.

