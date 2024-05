Canva heeft nieuwe tools geïntroduceerd voor zakelijke gebruikers. De designtool probeert een nieuwe markt aan te boren met ‘Canva Enterprise’.

De net geïntroduceerde tools voor Canva richten zich op verschillende zakelijke profielen. Het gaat onder meer over HR, sales en design. De aankondiging is opvallend doordat de creatieve tool zich voorheen richtte op consumenten. De wens van Canva om door te groeien naar de zakelijke markt, houdt in dat Adobe stevigere concurrentie krijgt. Canva verstevigde eerder dit jaar al zijn positie tegenover de concurrent, door de aankoop van de creatieve softwaresuite Affinity.

Niet complexer

Canva brengt een designtool die iedereen die weet hoe een computer te gebruiken, kan inzetten. Het bedrijf is niet van plan te veranderen waar het om bekend staat. “We brengen precies dezelfde benadering naar het bedrijfsleven als we hebben gedaan met de consumentenmarkt. Een platform dat heel gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is, is van cruciaal belang”, zei CEO Melanie Perkins tijdens de aankondiging.

De strategie vertaalt zich voor de zakelijke markt in tools die bijvoorbeeld grafieken in een klik in de stijl van het bedrijf krijgen. Verder zullen er nieuwe sjablonen beschikbaar komen voor nieuwsbrieven en rapporten.

Canva Enterprise richt zich specifiek op bedrijven met grote teams, bestaande uit meer dan 100 mensen. Voor het mkb is de oplossing Canva Teams geschikter.

