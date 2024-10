Google’s CrUX Vis toont performance van websites in één oogopslag

Google komt met een nieuwe tool voor het visueel weergeven van de performance en verbeterpunten van websites. De tool heeft de klinkende naam CrUX Vis, wat staat voor Chrome User Interface Visualisation. De gebruikte dataset bestaat uit gebruikersgegevens van de Chrome-browser en legt de websiteperformance langs de meetlat van het Web Vitals-programma.

Nadeel van de nieuwe dienst is dat het (nog) lang niet alle websites heeft doorgemeten. Zo moet een site aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals publiek toegankelijk zijn (en toegankelijk voor de robotjes van Google) en voldoende bezoekers hebben, al is onduidelijk hoeveel dat er moeten zijn.

Dat zijn nogal algemene voorwaarden, en een snelle test via cruxvis.withgoogle.com maakt duidelijk dat de gegevens van veel sites nog niet beschikbaar zijn. Grote algemene nieuwssites staan er doorgaans al wel in, evenals publiekssites. Voor de duidelijkheid: alle data is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

CrUX Vis toont verschillende belangrijke zaken die Google heeft vastgelegd in zijn eigen Web Vitals-programma dat de ‘gezondheid’ van websites meet. Een voorbeeld daarvan is de visuele stabiliteit (via de metric Cumulative Layout Shift of CLS). In dat geval scoort een site slechter naarmate visuele toeters en bellen zorgen voor ongebruikelijk gedrag, verspringende elementen en andere zaken die het navigeren bemoeilijken.

Bestaande metrics in visueel jasje

Ook zaken als Interaction to Next Paint (INP) en Largest Contentful Paint (LCP) komen aan bod. Die eerste meet de mate van interactiviteit aan de hand van de tijd die tussen de ene en de andere interactieve handeling ligt, de tweede meet de laadtijd van de website. Gebruikers kunnen deze en andere gegevens weergeven in een totaaloverzicht, of focussen op afzonderlijke metrics.

De gebruikte meetinstrumenten zijn allemaal niet nieuw en voor website-ontwikkelaars, SEO-specialisten en UX-experts gesneden koek. Dit is echter de eerste keer dat dergelijke gegevens via een gratis te gebruiken tool door de tijd heen visueel kunnen worden weergegeven. Dat maakt het mogelijk te zien of een site (of een afzonderlijke pagina) door de tijd heen meer of minder performant wordt.

Ontwikkeling door de tijd

CrUX Vis geeft duidelijk aan of een gemeten onderdeel meer of minder goed presteert ten opzichte van eerdere meetmomenten, zoals te zien is in het voorbeeld hieronder. Het is mogelijk de performance weer te geven voor specifieke periodes en voor afzonderlijke devices als desktop, tablet of telefoon. Alles groen betekent een goede score, geel duidt op verbeterpunten. Wanneer de grafiek in het roze/rode duikt, is er écht werk aan de winkel.

In dit voorbeeld scoort de gemeten site goed, omdat alle metrics in het groen staan.

Hoe hoger sites scoren op deze en andere terreinen, hoe beter ze vindbaar zijn via Google Search. Ook heeft een goede score bij de gemeten terreinen positieve invloed op kliks, specifieke conversies, advertentie-inkomsten en andere mogelijke doelen.

Google maakt duidelijk dat CrUX Vis nog een experiment is, eentje die blijkbaar tot stand is gekomen dankzij het werk van een zomerstagiair. Google heeft er een handje van om nieuwe producten en diensten soms net zo snel weer af te voeren als ze zijn gekomen, dus het is afwachten of CrUX Vis een blijvertje is of dat het bij een experiment blijft.

