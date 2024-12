ChatGPT laat gebruikers video’s genereren, maar niet in Nederland

Het langverwachte Sora-model, dat video’s genereert op basis van tekst, wordt beschikbaar gesteld voor ChatGPT Plus- en Pro-abonnees. Nederlanders hoeven voorlopig echter niet op deze feature te rekenen.

Sora werd begin dit jaar onthuld en sindsdien is er veel te doen geweest over dit soort modellen in de industrie. Theoretisch maken ze het mogelijk om zeer nauwkeurige video’s te genereren die nauwelijks van de echte wereld te onderscheiden zijn. Zo zouden dergelijke modellen een geüploade foto van een echt persoon kunnen gebruiken als basis voor een video, wat ethische vragen oproept. Er bestaat bezorgdheid dat deze technologie misbruikt kan worden om schade aan te richten aan personen.

Maker OpenAI kiest er daarom voor om de feature waarin echte personen betrokken worden in eerste instantie beschikbaar te maken voor een selecte groep abonnees. Een bredere uitrol volgt pas wanneer de feature verder is gefinetuned om aan veiligheidsstandaarden te voldoen.

Op weg naar brede beschikbaarheid

Ondanks deze beperkingen is het nieuwe model in staat goede video’s te genereren. De gelanceerde versie, Sora Turbo, kan clips van vijf tot twintig seconden genereren in verschillende beeldverhoudingen en resoluties. Voor het genereren van deze clips zijn credits nodig. Een video in 480p kost bijvoorbeeld 20 tot 150 credits, terwijl een hogere kwaliteit in 1080p tussen de 100 en 2.000 credits kost. ChatGPT Plus-gebruikers krijgen maandelijks 1.000 credits, terwijl Pro-gebruikers toegang hebben tot 10.000 credits.

OpenAI benadrukt dat het nog om een vroege versie van het model gaat, die fouten kan maken. “Het is niet perfect, maar het is al op het punt dat we denken dat het echt nuttig zal zijn voor het vergroten van de menselijke creativiteit”, stelt research lead Will Peebles. “We kunnen niet wachten om te zien wat de wereld gaat maken met Sora.”

Hoewel sommige landen nu met Sora aan de slag kunnen, geldt dit niet voor de EU. Bij eerdere AI-innovaties was Europa eveneens later aan de beurt, vaak vanwege additionele controles die binnen onze regio nodig zijn om aan lokale vereisten te voldoen. CEO Sam Altman biedt tijdens de presentatie enige verduidelijking: “We gaan ons uiterste best doen om te kunnen lanceren, maar we kunnen nog geen timing bekendmaken.”

Tip: ChatGPT Pro kan weken nadenken over antwoorden