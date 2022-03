Snowflake maakt zijn dataplatform op maat voor de zorgsector. Snowflake Healthcare & Life Sciences Data Cloud moet het voor organisaties uit de sector makkelijker maken samen te werken aan data en analytics

Het nieuwe Healthcare & Life Sciences Data Cloud-platform zorgt ervoor dat zorgorganisaties hun verspreide data in een enkele cloudgebaseerde omgeving kunnen onderbrengen. Fit maakt het onder meer mogelijk met meerdere partijen deze data te centraliseren, te integreren en te delen. De technologie van Snowflake voegt hier diverse security- en beheeroplossingen aan toe.

Het platform biedt zorginstellingen een geïntegreerde marktplaats voor het ophalen van (medische) data van derde partijen. Hiervoor zijn de diensten van leveranciers van gezondheidsdata als IQVIA, SameSky Health en PrecisionXtract beschikbaar.

Daarnaast is het specifieke dataplatform geschikt voor het gebruik van verschillende soorten datatypes en formaten die binnen de gezondheidszorg vaak worden gebruikt. Snowflake Healthcare & Life Sciences Data Cloud-platform kan grote hoeveelheden ongestructureerde data aan. Zo kunnen bijvoorbeeld data uit een data lake in het platform als een extern tabel worden geïmporteerd. Snowflake geeft aan dat het deze functionaliteit verder gaat uitbouwen tot een functionaliteit waarbij een datalake eigenlijk als een normale workload wordt beschouwd.

Meer kapers op de kust

Snowflake is niet de enige dataspecialist die een data-omgeving voor de zorgsector op de markt brengt. Concurrent Databricks lanceerde onlangs al zijn Lakehouse for Healthcare and Life Sciences-omgeving. Met de oplossing kunnen zorginstellingen beter data inzetten voor analyse en AI.