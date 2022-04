Microsoft werkt aan nieuwe integraties van Windows 11 en Windows 365 Cloud PC, een desktop-as-a-service-oplossing.

Microsoft CPO Panos Panay deelde het nieuws tijdens een online presentatie over de toekomst van Windows. “We introduceren op de korte termijn integraties die Windows 11 en Windows 365 Cloud PC samenbrengen.”

Microsoft lanceerde Windows 365 Cloud PC in 2021. Gebruikers ontvangen een of meerdere virtuele Windows desktops, bruikbaar op een device naar keuze. De aanpak staat bekend als desktop-as-a-service.

Windows 11 wordt binnenkort geüpdated om beter op Windows 365 Cloud PC aan te sluiten. “Een belangrijke stap in onze reis om Windows naar de cloud te brengen”, aldus Panay. Microsoft werkt aan drie nieuwe functies.

Windows 365 Switch maakt het mogelijk om met een enkele knop tussen virtuele desktops en lokale Windows PC’s te schakelen. Windows 365 Boot introduceert een enkele Windows-knop voor het opstarten van een virtuele desktop.

Tot slot beweert Microsoft dat Windows 365 Offline een manier biedt om offline te werken en alsnog met de cloud te synchroniseren. “Dit is nog maar het begin van de integratie van Windows en de cloud”, voegt Panay toe.

Antitrustrisico

Microsoft zoekt jaarrond naar manieren om nieuwe producten aan te bieden bij bestaande klanten. De integraties van Windows en Windows 365 Cloud PC zijn een schoolvoorbeeld. Microsoft ziet een mogelijkheid om Windows-klanten om te zetten naar Windows 365 Cloud PC-klanten. Die strategie is net zo kansrijk als riskant.

In 2021 klaagden meerdere Europese bedrijven Microsoft aan voor machtsmisbruik. In 2020 startte Slack een vergelijkbare zaak. Volgens de aanklagers gebruikt Microsoft zijn besturingssysteem om klanten af te schermen van concurrerende cloudproviders.

De aangekondigde integraties passen in hetzelfde straatje. Door Windows 365 Cloud PC in Windows aan te bieden, beperkt Microsoft het bereik van andere desktop-as-a-service-providers, waaronder Citrix en Nutanix. Microsoft gebruikt zijn marktpositie om producten te promoten. Dat is niet altijd toegestaan. Europese antitrustwetten zien erop toe dat grote technologiebedrijven ruimte voor concurrentie overlaten.

Het is te vroeg om te zeggen of Microsoft met vuur speelt, want de integraties zijn nog niet gelanceerd. De organisatie is ongetwijfeld op de hoogte van het risico. In een gelekte memo uit 2021 stelt Microsoft dat antitrustonderzoeken erbij horen, en waarschijnlijk niet voor al te veel problemen gaan zorgen. In het afgelopen decennium betaalde de organisatie 1,6 miljard euro aan antitrustboetes.

