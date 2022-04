Apple is in zijn App Store bezig met een schoonmaak onder verouderde apps. Daarom ontvangen ontwikkelaars e-mails over een naderende verwijdering.

De e-mails van Apple aan de app-ontwikkelaars, ingezien door The Verge, waarschuwt dat applicaties die sinds lange tijd geen update hebben gekregen, binnenkort zullen worden verwijderd. Ontwikkelaars krijgen 30 dagen de tijd de apps alsnog te updaten, om in de App Store aanwezig te blijven. Apps die worden verwijderd, zullen nog wel op de devices van eindgebruikers kunnen worden gebruikt.

Apple heeft dit bericht inmiddels ook geplaatst op zijn App Store Improvements-webpagina. De techgigant voert overigens al sinds 2016 een policy dat na verloop van tijd oude apps of apps die niet meer van updates worden voorzien, uit de App Store verdwijnen.

Ontwikkelaars ontevreden

De mededeling van Apple valt bij veel ontwikkelaars niet in goede aarde. De algemene klacht is dat Apple deze mededeling laat heeft verstuurd, waardoor het voor ontwikkelaars niet meer mogelijk was hun apps te updaten. Hierdoor zijn al bij veel ontwikkelaars apps uit de App Store verwijderd.

Google Play maakt ook schoon schip

Ook Google Play heeft onlangs aangekondigd dat het apps die niet meer een ‘API-level’ hebben binnen twee jaar van de laatste grote Android-release uit de app store worden verwijderd. Ontwikkelaars hebben tot 1 november 2022 de tijd hun apps aan te passen. Mochten zij deze deadline niet halen, dan kunnen zij een verlenging van de deadline voor zes maanden aanvragen.

