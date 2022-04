Volgens Microsoft stappen organisaties sneller over op Windows 11 dan Windows 10.

CEO Satya Nadella deelde het nieuws tijdens een presentatie van het afgelopen kwartaal. Onderzoek van Microsoft wijst uit dat organisaties sneller op Windows 11 overstappen dan Windows 10. Consumenten wachten daarentegen langer dan voorheen.

Microsoft verklaart niet waarom. De technische vereisten voor Windows 11 spelen een mogelijke rol. Het besturingssysteem introduceert meerdere securityvoorwaarden. Apparaten moeten onder andere over Secure Boot en TPM 2.0 beschikken. De componenten zijn vaker aanwezig in zakelijke pc’s dan consumentenmodellen, wat de vertraging onder consumenten verklaart.

Ook deelde Microsoft geen onderzoekscijfers. Het blijft onduidelijk hoeveel apparaten daadwerkelijk op Windows 11 draaien. Microsoft is de enige die het met zekerheid kan zeggen, maar spreekt zich niet over het onderwerp uit.

Onafhankelijke onderzoeken hebben verschillende resultaten. In maart schatte AdDuplex dat ongeveer 20 procent van alle Windows-apparaten was overgestapt. Later in de maand concludeerde Riverbed dat een op de drie apparaten in grootbedrijven niet aan de voorwaarden voor Windows 11 voldoet.

Omzet Microsoft

Tijdens de presentatie deelde Microsoft de financiële cijfers van het afgelopen kwartaal. De omzet steeg met 18 procent naar 49,4 miljard dollar. De winst steeg me 8 procent naar 16,7 miljard dollar.

De cloud blijft de belangrijkste factor. Dit segment groeide met 26 procent naar een omzet van 19,1 miljard dollar. Azure-diensten speelden een hoofdrol.

Ook Office toont een stijgende lijn. De consumententak groeide met 11 procent; zakelijke diensten met 12 procent. LinkedIn steeg met 34 procent en Surface-hardware met 13 procent. Zoals altijd voorspelt Microsoft groei. In het vierde kwartaal mikt de techgigant op een omzet van minstens 52,4 miljard dollar.

Windows 11 en Windows 365 Cloud PC

Eerder in de maand deelde Microsoft CPO Panos Panay een vooruitblik op de toekomst van Windows 11. Microsoft wil Windows 11 en Windows 365 Cloud PC integreren. De laatstgenoemde dienst maakt het mogelijk om Windows VM’s direct bij Microsoft af te nemen.

Microsoft heeft een aantal integraties op de planning. De aankomende Windows 365 Switch stelt gebruikers in staat om snel tussen VM’s en lokale Windows PC’s te schakelen. Windows 365 Boot biedt een enkele Windows-knop voor het opstarten van een VM. Tot slot beweert Microsoft dat Windows 365 Offline een manier introduceert om offline te werken en alsnog met de cloud te synchroniseren.

