Apple heeft in een nieuwe verklaring meer duidelijkheid gegeven over het voornemen oudere, niet meer geüpdatete apps uit zijn App Store te verwijderen. Zo is bijvoorbeeld de update-termijn verlengd.

Vorige maand lekte een e-mail uit waarin de techgigant aankondigde langdurig niet-geüpdatete applicaties uit zijn App Store te gaan verwijderen. Ook werd dit bericht op een eigen website openbaar gemaakt. Concreet gaat het om applicaties die gedurende een ‘lange periode’ niet van updates zijn voorzien. Ontwikkelaars kregen 30 dagen de tijd de apps alsnog te updaten. Ook een update die na deze termijn zou worden ingediend, kon tot herstel van de app in de App Store leiden.

De mededeling van Apple veroorzaakte grote onrust onder ontwikkelaars. Veel gehoorde argumenten waren dat deze apps op moderne systemen nog steeds goed werkten. Ook stelden veel ontwikkelaars dat oude apps als voltooide werken moesten worden gezien, die geen updates nodig hebben of hadden. Andere ontwikkelaars gaven aan dat Apple inconsequent te werk zou gaan, aangezien er nog steeds veel oudere apps ware die niet werden bedreigd met verwijdering.

Apple komt met aanpassingen

De techgigant heeft zich de kritiek aangetrokken en heeft een nieuwe mededeling over dit traject uit doen gaan. In deze geüpdatete verklaring, en update van zijn App Store Improvements-pagina, stelt de techgigant dat het aangekondigde verwijderingsproces onderdeel vormt van een proces dat al veel langer loopt; sinds 2016. In dit proces zouden tot nu toe al 2,6 miljoen oude apps zijn verwijderd.

In de verklaring stelt Apple ook meer duidelijkheid over de termijn die wordt gesteld aan niet-geüpdatete apps voordat zij worden verwijderd. Was de termijn eerst nog vaag, nu is die duidelijk op drie jaar gesteld. Daarnaast geeft de techgigant aan dat niet alleen updates meetellen voor het verwijderingsproces, maar ook hoe vaak de app de afgelopen jaren is gedownload. Hiermee wil Apple aangeven dat het geen inconsistent beleid voert. Voor deze laatste categorie geldt een termijn van een jaar.

Reageerperiode verlengd

Tot slot is ook de tijdsperiode waarin ontwikkelaars kunnen reageren en alsnog updates kunnen doorvoeren aangepast. Deze is van 30 dagen verlengd naar 90 dagen. Wanneer apps een speciaal geval zijn en het moeite kost deze binnen de periode van een update te voorzien, dan roept de techgigant ontwikkelaars vooral op aan de bel te trekken. Dan kan eventueel een andere termijn worden geregeld.