AlmaLinux 9 is nu beschikbaar. De versie beschikt over dezelfde functionaliteit en features als RHEL 9, maar heeft niet de ondersteuning van de Linux-versie van Red Hat.

AlmaLinux 9 is een RHEL 9-kloon, ontwikkeld op basis van CentOS Stream. CentOS Stream is de opvolger van het voormalige CentOS. Dat besturingssysteem is een kloon van RHEL die met iedere versie werd vernieuwd, maar zonder de ondersteuning van Red Hat.

CentOS Stream

CentOS Stream biedt tegenwoordig eigenlijk de bètaversie van de komende RHEL-release. Het betekent dat de bètaversie ook door derden kan worden gebruikt voor het maken van hun eigen versie van het Linux-besturingssysteem. AlmaLinux is zo’n leverancier en komt dus nu, vlak na het algemeen beschikbaar worden van RHEL 9, met een nieuwe versie.

Alle functionaliteit RHEL 9

AlmaLinux9 bezit daarom over alle functionaliteit die in RHEL 9 beschikbaar is. Andere features zijn dat de versie geschikt is voor niet alleen x86-architecturen, maar ook voor IBM’s PowerPC ppc64le en IBM Z s390x.

Gebruikers moeten bij AlmaLinux 9 wel beseffen dat er geen ondersteuning vanuit Red Hat is. Ook krijgen zij geen ondersteuning van Red Hat-partners.