De nieuwste versies van SUSE Linux Enterprise Server, Rancher en Rancher Desktop zijn beschikbaar.

SUSE ontwikkelt een Linux-distributie en meerdere container orchestration-oplossingen. Beide portfolio’s zijn vernieuwd. Dat maakt de organisatie bekend tijdens SUSECON Digital, een jaarlijkse conference.

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4

SUSE Linux Enterprise Server (SLE) is een Linux distro voor servers. Het besturingssysteem is voornamelijk geschikt voor organisaties die met servers in meerdere clouds en on-premises-omgevingen werken.

De distro is afzonderlijk beschikbaar, maar support wordt niet altijd inbegrepen. Klanten hebben zogeheten ‘Service packs’ (SP) nodig om de meest recente updates te ontvangen. Dit maakt het mogelijk om na een nieuwe platformrelease met een oudere versie door te werken. SUSE introduceert elk jaar een nieuwe service pack. De meest recente versie, SLE 15 SP4, is nu beschikbaar.

De backend van het besturingssysteem (OS) voldoet vanaf nu aan Google SLSA. SLSA is een securityframework. Voldoet een OS aan de standaard, dan ben je ervan verzekerd dat het OS is opgewassen tegen supply chain-kwetsbaarheden.

Daarnaast ondersteunt de release een nieuwe GPU kernel-mode driver van Nvidia. Nvidia maakte de technologie onlangs open-source. SUSE Enterprise Linux is een van de eerste Linux-besturingssystemen die de driver ondersteunt, waardoor het systeem een stukje beter draait op de meeste GPU’s van Nvidia.

Container orchestration

SUSE ontwikkelt meerdere oplossingen voor het beheren van containers en Kubernetes, ook wel bekend als container orchestration. Onder het aanbod vind je Rancher Desktop. De tool maakt het mogelijk om containers op een desktop te hosten, vergelijkbaar met Docker Desktop.

Rancher Desktop 1.6 is nu beschikbaar. De release introduceert ‘rdctl’, een nieuwe command line tool. De command line tool helpt bij automatisering, troubleshooting en beheer op afstand.

Rancher Desktop is afgeleid van SUSE Rancher. SUSE Rancher is een volwaardig container orchestration platform. Het platform helpt bij het uitrollen en beheren van containers in meerdere clouds. De meeste grote besturingssystemen, clouds en hardware worden ondersteund. Ook IBM Z is in de nieuwste versie geschikt.

