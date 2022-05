NVIDIA gaat de broncode van Linux GPU kernel modules openbaar maken, beginnend met de R515 driver. Dat maakt het werk van Linux-ontwikkelaars een stukje makkelijker.

De broncode van de modules is nu te vinden in de Nvidia Open GPU Kernel Modules repo op GitHub. Het bedrijf kondigde de release aan in een blogpost. “Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de gebruikerservaring van NVIDIA GPU’s in Linux. Het stelt Linux-ontwikkelaars in staat om te debuggen, integreren en bij te dragen.”

De open-source modules zijn voornamelijk welkom onder aanbieders van Linux distro’s, waaronder Canonical en SUSE. Zij kunnen de modules direct meeleveren in Ubuntu en SUSE Linux Enterprise.

“Het verbetert de out-of-the-box gebruikerservaring van NVIDIA GPU-drivers op Linux”, aldus Nvidia. “Ontwikkelaars kunnen sneller debuggen door code paths te traceren en bekijken hoe kernel event scheduling reageert op hun workloads.” De code is direct bruikbaar voor datacenter GPU’s in de NVIDIA Turing- en NVIDIA Ampere-series.

Red Hat reageert

Red Hat-directeur Christian Schaller gaf in een blogpost commentaar op de nieuwe release. “Dit is alleen nog maar het kernel-gedeelte. Een groot deel van een moderne grafische driver is te vinden in firmware en userspace- componenten — en die zijn nog steeds closed source. Desalniettemin betekent het dat we nu een Nvidia kernel driver hebben die in staat is om de GPL-only API’s in de Linux kernel te verwerken.”

“Op de lange termijn biedt Nvidia hopelijk toegang op hetzelfde niveau als Intel en AMD. Dat betekent: vanaf dag één ondersteuning voor nieuwe chipsets, een krachtige open-source Mesa driver en de mogelijkheid om Nvidia drivers te ondertekenen voor functies als secure boot.”

