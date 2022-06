AirSlate heeft onlangs een bedrag van 51,5 miljoen dollar (49 miljoen euro) op weten te halen. Belangrijke investeerders waren onder meer G Squared en de investeringstak van RPA-gigant UiPath.

AirSlate levert een automatiseringsplatform en bots voor documentenworkflows. Denk hierbij aan oplossingen voor elektronische handtekeningen, het bewerken van PDF-documenten, documentenbeheer en no-code automatiseringsoplossingen voor overige workflows.

De organisatie wil de nieuwe investeringen inzetten voor het uitbreiden van de diverse automatiseringsfunctionaliteit die het biedt. Daarnaast wil airSlate nieuwe doelgroepen zoeken om deze beter te helpen met de verwerking van zakelijke documenten en data.

Samenwerking met UiPath

Een bijzonder onderdeel van de recente investeringsronde is de nauwere samenwerking van automatiseringsgigant UiPath. Het Roemeense bedrijf investeerde in airSlate via UiPath Ventures, een recent opgericht investeringsbedrijf. Dit is de eerste investering die UiPath Ventures doet.

Daarnaast moet de samenwerking helpen de mogelijkheden van het UiPath-automatiseringsplatform naar andere doelgroepen te brengen, vooral in het mkb. Uiteindelijk moet dit platform voor alle bedrijven — groot en klein — een nieuwe IT-laag opleveren die bestaande systemen en infrastructuur overkoepelt en handmatig werk automatiseert.

Integraties

AirSlate heeft binnen de samenwerking al de eerste integraties uitgebracht waarmee klanten geautomatiseerde document workflows in hun UiPath-processen kunnen voegen. Het gaat hierbij onder meer om workflows die documenten en formulieren genereren op basis van data uit het UiPath-platform, en het automatische verzenden van documenten voor goedkeuring en ondertekening. Verder biedt de integratie functionaliteit voor het verzamelen van data in het automatiseringsplatform.

De integraties zijn per direct via de UiPath Marketplace beschikbaar.

