Britse kledingretailer Next heeft werknemers structureel te weinig salaris betaald. Het probleem zit in de overstap naar Oracle payroll software die niet goed is geïmplementeerd.

De retailer implementeerde het payrollsysteem van Oracle aan het begin van dit jaar. Sindsdien blijken sommige werknemers elke maand minder geld op hun rekening te krijgen dan is afgesproken. Het verschil kan, volgens berichten uit de Britse kranten The Sunday Times en The Guardian, oplopen tot 234 euro per maand. Ook zou de uitbetaling van pensioenen door de fout vaker misgaan.

Koppeling met eigen software

De problemen rondom de software zouden zijn ontstaan doordat de kledingretailer de software in zijn eigen omgeving probeert te integreren. Next ontwikkelt normaal zijn eigen software-oplossingen, maar heeft voor Oracle gekozen om de payroll-omgeving te leveren.

Payroll-oplossingen worden vaak gekoppeld met de eigen omgevingen van bedrijven. Dit gebeurt echter niet altijd op de juiste manier. Ook worden bij veel bedrijven nog steeds spreadsheets gebruikt die vervolgens worden geïmporteerd in payroll software. Beide ontwikkelingen verhogen de kans op fouten en leiden logischerwijs tot onvrede bij werknemers die niet of te weinig betaald krijgen.

Next is inmiddels druk bezig met een oplossing. Het bedrijf heeft hiervoor speciale teams in het leven geroepen. Deze teams moeten fouten opsporen en werknemers elke week het verschil betalen.

