Oracle lanceert NetSuite Smart Count. De tool versnelt voorraadtellingen in NetSuite Inventory Management, een bestaande oplossing voor voorraadbeheer.

NetSuite is een ERP-platform van Oracle. Accountancy, analytics en voorraadbeheer staan centraal. NetSuite Inventory Management, een module voor voorraadbeheer, maakt het mogelijk om de voorraad van elke locatie in een enkel overzicht te beheren.

De oplossing is afhankelijk van data. Inventory Management moet weten wat er binnenkomt en uitgaat om een voorraad te berekenen. Inkoop- en verkoopgegevens worden razendsnel verwerkt om de voorraad van een artikel aan te geven.

In een optimale wereld geeft het systeem altijd de juiste voorraad weer. De praktijk is daarentegen onvoorspelbaar. Maak- en retailbedrijven voeren voorraadtellingen uit om de data van ERP-systemen te controleren.

“Zonder de juiste tools zijn voorraadtellingen duur, arbeidsintensief en tijdrovend”, vertelt Gary Wiessinger, senior vice president van Product Management bij Oracle NetSuite. “Met NetSuite Smart Count automatiseren we het hele proces.”

De nieuwe oplossing is beschikbaar voor gebruikers van NetSuite Inventory Management. Medewerkers zullen voorraden nog steeds moeten tellen, maar een aantal functies versnellen het proces.

NetSuite Smart Count

Allereerst maakt Smart Count het mogelijk om in te stellen wat er gebeurt wanneer de voorraad verandert tijdens een telling verandert. Sommige organisaties pauzeren de verkoop en inkoop van artikelen tijdens tellingen. Doe je dit niet, dan riskeer je dat een verkocht of ingekocht artikel de telling verstoort. De functie in NetSuite Smart Count maakt het mogelijk om een verkocht of ingekocht artikel automatisch in de telling mee te rekenen. Het artikel blijft beschikbaar zonder de telling te verstoren.

Daarnaast trekt Smart Count automatisch aan de bel wanneer een voorraad op dreigt te raken. Dit is het moment waarop voorraadtellingen waardevol zijn. De telling wijst uit of de voorraad daadwerkelijk aangevuld moet worden. Een automatische alert bespaart onnodige tellingen en bestellingen. Tot slot is Smart Count op mobiele apparaten beschikbaar, waardoor medewerkers een barcodescanner kunnen gebruiken om tellingen direct in het systeem door te voeren.

