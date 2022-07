Pegasystems en ServiceNow hebben onlangs tegenvallende kwartaalcijfers gepresenteerd. De organisaties constateren dat zij hun omzetdoelen voor het tweede kwartaal van dit jaar niet konden realiseren. Desondanks blijven beide bedrijven redelijk optimistisch over de rest van het jaar.

De IT-branche heeft duidelijk last van macro-economische ontwikkelingen. Gisteren presenteerde low-code specialist Pegasystems tegenvallende kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. Hoewel het bedrijf een omzet van 274 miljoen dollar in de boeken wist te schrijven, was dit maar liefst 16 procent lager dan in dezelfde periode in 2021.

Het bedrijf boekte daarnaast een verlies van 286 miljoen dollar, terwijl in 2021 nog een winst van 37 miljoen dollar werd gemaakt. De resultaten vergeleken niet bij de door Wall Street verwachte omzetcijfers van 341 miljoen dollar. Vandaar daalde het aandeel met bijna 9 procent in waarde.

Minder abonnementen

Uit de cijfers blijkt dat het bedrijf in Q2 2022 een grote terugval van maar liefst 60 procent zag in het aantal licentie-abonnementen. Ook de verkoop van perpetual licenties daalde in het afgelopen kwartaal met maar liefst 80 procent. Positief was wel dat de omzet uit het cloudplatform Pega Cloud toenam met 28 procent.

In een onzekere reactie op de kwartaalcijfers geeft oprichter en CEO Alan Treffer aan dat het bedrijf zich dit jaar in een ‘extreem beweeglijk’ zakelijk klimaat bevindt. Pegasystems zou wel hierop zijn voorbereid en in een dergelijk lastig klimaat kunnen opereren. Ook heeft het bedrijf een omzetbacklog van 1,1 miljard dollar uitstaan na het tweede kwartaal van 2022. Voorspellingen voor het derde kwartaal van dit jaar zijn niet gedaan.

ServiceNow ook in de min

Niet alleen Pegasystems had gisteren een slechte dag. Ook het zeer populaire ServiceNow moest teleurstellende cijfers presenteren. De workflow- en automatiseringsspecialist boekte in het tweede kwartaal een omzet van 1,75 miljard dollar. Dit was net iets minder dan de 1,76 miljard dollar die specialisten op Wall Street hadden verwacht.

Ook hier nam de groei van het aantal abonnementen af. Wel wist het bedrijf naar eigen zeggen de omzet uit abonnementen te groeien met 29,5 procent. Zelf had ServiceNow in dit segment een omzetgroei van 29 procent verwacht.

Optimistische Bill McDermott

De tegenvallende cijfers deden het aandeel Servicenow met 7 procent dalen, maar CEO Bill McDermott blijft, geheel in zijn stijl, zeer positief over de toekomst. Hij verwacht dat de resultaten van de komende kwartalen groei zullen opleveren. Zo blijft het bedrijf geloven in een omzetgroei van 11 miljard dollar in abonnementen in 2024 en maar liefst 16 miljard dollar in 2026.

McDermott blijft het platform van ServiceNow zien als het belangrijkste innovatieplatform van dit moment. Bovendien voorziet hij ondanks de economische tegenwind van dit moment geen problemen voor softwarebedrijven. Hij geeft aan dat hij ondanks het ongunstige economische klimaat het bedrijf nog groter wil maken en harder wil laten groeien.

