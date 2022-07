AWS heeft zijn kwartaalomzet in Q2 2022 flink zien toenemen. De public cloudomgeving van de techgigant is nog steeds zeer populair en gaat daarmee tegen de trend van tegenvallende inkomsten van techbedrijven in.

In tegenstelling tot veel andere techbedrijven die over het tweede kwartaal van dit jaar lagere cijfers schrijven, lijken de macro-economische omstandigheden weinig invloed te hebben op de kwartaalresultaten van Amazon-dochter AWS.

Volgens de techgigant is de populariteit van zijn public cloud vooral te danken aan kostenefficiëntie voor klanten. Ook ziet AWS steeds meer nieuwe klanten, vooral uit de publieke en industriële sectoren. Belangrijke nieuwe klanten in Q2 2022 waren onder meer vliegmaatschappij Delta Airlines, de Britse telecomoperator BT en game-ontwikkelaar Riot Games. Ook wist de public cloudgigant veel nieuwe partners aan te trekken voor zijn ecosysteem.

Resultaten Q2 2022

In het afgelopen kwartaal boekte AWS een omzet van 19,3 miljard euro (19,74 miljard dollar). Dit iets meer dan door analysten werd verwacht. In hetzelfde kwartaal in 2021 boekte AWS nog een omzet van 14,4 miljard euro (14,8 miljard dollar).

Wanneer naar het eerste half jaar van dit jaar wordt gekeken, boekte de techgigant een omzet van 37,3 miljard dollar. Dit was 9,8 miljard euro (10 miljard dollar) meer dan in de eerste zes maanden van 2021.

Omzet moederbedrijf Amazon

Ook moederbedrijf Amazon maakte de kwartaalcijfers over Q2 2022 bekend. De omzet van de online retailgigant nam met 7 procent licht toe. In totaal wist Amazon voor het tweede kwartaal van dit jaar ruim 118 miljard euro (121,2 miljard dollar) in de boeken bij te schrijven.

Tip: Microsoft noteert omzetgroei, maar winst loopt terug