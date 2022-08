VMware heeft zijn tool VMware Fusion recent een update gegeven. Hiermee wordt het onder meer makkelijker om Windows 11- en Windows-applicaties in vm’s te draaien met op Arm gebaseerde Apple M1-processors.

Tot nu toe was het best lastig om Windows-applicaties in een vm of via Boot Camp op Apple Macs met op Arm gebaseerde M1- of M2-processors te draaien. Dit wordt tot nu toe nog steeds niet via de Rosetta 2-software van Apple ondersteund.

Softwarebedrijf Parallels bood hier met Parallels Desktop 17 al een oplossing voor door de Arm-versie van Windows 11 in een vm te draaien. Nu stapt ook VMware in dit specifieke segment. In een recent uitgebrachte update (versie 12) van zijn VMware Fusion-oplossing biedt de cloud- en virtualisatiespecialist deze mogelijkheid.

Aanpassingen VMware Fusion

VMware Fusion 12 is nu zodanig aangepast dat bijvoorbeeld wordt voldaan aan de TPM-vereisten van Windows 11. Hiervoor creëert de software een versleuteld bestand waarin dezelfde soort data wordt opgeslagen die een echte TPM op een echte pc zou opslaan. Ook beschikt VMware Fusion 12 over een 2D graphics driver zodat de Windows desktop op een goede manier op hoge resolutie-schermen kan worden gerenderd. Ook biedt de software nu voor Windows 11 een simpele networking driver. Verder biedt VMware Fusion 12 meer ondersteuning voor Linux voor Apple Arm M1-processors.

Ingewikkeld installatieproces

Het virtualiseren van Windows op Arm wordt nog steeds niet door Microsoft ondersteund. Het installeren van Windows op Apple M1 Macs met VMware Fusion 12 is daarom nog geen makkelijk proces. Zo moet bijvoorbeeld een Hyper-V disk image van een Windows 11 beta build worden gedownload. Ook moet het .VHDX-bestand met andere software naar VMDK-bestand worden geconverteerd dat voor VMware compatibel is. Met dit disk-bestand moet dan weer een vm worden aangemaakt en moet het installeren van nieuwe beta builds voor Windows constant plaatsvinden. Kortom, het kan nog altijd beter.