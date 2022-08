Google lanceert drie updates voor Google Maps. De app maakt het vanaf nu mogelijk om fietsroutes te vergelijken, inclusief verkeersdrukte en hoogteverschil. Daarnaast biedt Maps een nieuwe tracking-optie en fotorealistische weergaven van wereldsteden.

De eerste update vernieuwt de route-informatie van fietsroutes. Google Maps maakt het reeds mogelijk om het hoogteverschil van een fietstocht in te zien. De nieuwe versie voegt verkeersinformatie toe. Ook is het makkelijker om twee routes te vergelijken.

De tweede update tweede biedt fotorealistische weergaven van ruim 100 iconische locaties, waaronder Barcelona, Londen, New York, San Francisco en Tokio. ‘Immersive view’ gebruikt artificial intelligence om Street View- en luchtfoto’s te combineren. Steden komen levensecht in beeld, zoals hieronder afgebeeld.

Locatie delen

De derde update bredt ‘Locatie delen’ uit. Het is vanaf nu mogelijk om een melding te ontvangen wanneer een apparaat in een omgeving aankomt of vertrekt.

Stel dat je met een paar vrienden op een concert afspreekt. Heb je toestemming om het apparaat van een vriend te volgen, dan kan je een melding inplannen voor het moment waarop de vriend aankomt of vertrekt. In theorie hoef je niet meer te bellen of appen om elkaar te vinden.

