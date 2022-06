TomTom is bezig het maakproces van de kaarten voor zijn navigatie-oplossingen te automatiseren. Daardoor verdwijnen binnenkort wereldwijd 10 procent van de banen.

TomTom is bezig met het verder automatiseren van zijn activiteiten en dit leidt nu tot een sterke personeelsreductie. De navigatieleverancier heeft onlangs flink geïnvesteerd in de automatisering van het vervaardigen van zijn kaarten. Dit heeft tot een nieuw platform geleid dat het handmatig maken van kaarten verregaand overbodig maakt.

Nieuw kaartproductieplatform

Het nieuwe platform zou meer recente en gedetailleerde kaarten met een grotere dekking leveren. Deze kaarten moeten de verschillende producten van TomTom verbeteren en de navigatiespecialist toegang geven tot nieuwe markten. De markten bevinden zich in de segmenten automotive en zakelijk.

Tip: Nederlandse tech startups gaan ‘periode van grote onzekerheid in’

500 banen verdwijnen

De automatiseringsslag heeft directe gevolgen voor het personeelbestand. Wereldwijd verdwijnen hierdoor in 20 landen 500 banen. Dit is ongeveer 10 procent van het huidige personeelsbestand. Ook in Nederland verdwijnen banen. De navigatiespecialist sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Hoe deze reorganisatie verder uitpakt, maakt TomTom bij de kwartaalcijfers over het tweede kwartaal van 2022 bekend.