Adobe trekt 20 miljard euro uit voor de overname van Figma. Hiermee krijgt het een cloudgebaseerd interface-ontwerpplatform in handen. Ook maakte de creatieve softwareleverancier zijn laatste kwartaalcijfers bekend.

Volgens Adobe moet de aankoop van Figma nog meer creatieve oplossingen brengen naar het Adobe-portfolio. Voor het platform zelf is de overname door Adobe een kans om nog meer creatieve softwaretechnologie te integreren. De overname wordt gefinancierd in cash en aandelen, en moet eind dit jaar zijn voltooid.

Het cloudgebaseerde interface-ontwikkelplatform van de startup is erg populair onder zakelijke creatieve eindgebruikers. In totaal gebruiken op dit moment 4 miljoen ontwerpers het platform. Doelgroep van het cloudgebaseerde platform zijn ontwerpers voor websites en applicaties.

Functionaliteit

Met het Figma-platform kunnen meerdere ontwerpers op hetzelfde moment samen een interface bewerken. Ook is het mogelijk feedback van andere deelnemers aan het ontwikkeltraject, zoals softwareontwikkelaars, te verzamelen en te verwerken

Daarnaast biedt het Figma-platform tools voor het ontwikkelen van prototypes, zoals het ontwerpen van een applicatie-interface zonder code. Verder versnelt het platform ontwerptaken, zoals het tekenen van geometrische figuren. Wanneer een interface klaar is, kan het platform code toevoegen die de interface omtovert in een werkende applicatie of website.

Verder biedt een tweede product van Figma, FigJam, een virtueel whiteboard voor het maken van prototypes van interface-elementen. Ook kan deze tool worden gebruikt voor andere taken, zoals het plannen van marketingcampagnes.

Kwartaalcijfers F Q3 2022

Naast de overname van Figma maakte Adobe onlangs ook zijn kwartaalcijfers over het fiscale derde kwartaal van 2022 bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 15 procent naar een totaal van 4,3 miljard euro. Voor het volgende vierde fiscale kwartaal van dit jaar wordt nog eens een zeer lichte toename verwacht. Adobe verwacht voor dit laatste kwartaal een omzet van 4,5 miljard euro.

