Het beheren van grote magazijnen en distributiecentra is een complexe operatie. Alles komt aan op het snel en efficiënt verzamelen van de opgeslagen objecten. Om daarbij te helpen komt NetSuite met Ship Central, een oplossing waarmee werknemers via een smartphone of tablet sneller de juiste objecten kunnen verzamelen.

NetSuite stelt dat magazijnen en distributiecentra onder druk staan om meer werk te doen zonder additionele mensen of robots. Met NetSuite Ship Central kan middels automatisering en het gebruik van mobiele apparaten veel worden verbeterd. Zo kunnen meerdere verzendingen naar hetzelfde adres worden gebundeld. Ook kunnen routes die zendingen moeten afleggen worden geoptimaliseerd op basis van de kosten.

Daarnaast kunnen in Ship Central workflows worden gemaakt die rekening houden met vereiste procedures of afspraken. Ship Central beschikt zelf over de intelligentie en inzichten om het fulfillment-proces te optimaliseren, kosten te verlagen en daarmee de klanttevredenheid te vergroten.

Door efficiënter te werken en meer verzendingen af te handelen in hetzelfde tijdbestek gaan de kosten naar beneden, kan er meer personeel worden aangenomen en kunnen er uiteindelijk nog meer zendingen worden verwerkt.

Door NetSuite Ship Central te combineren met NetSuite Warehouse Management System ontstaat er een end-to-end oplossing voor het verzamelen, inpakken en verzenden van producten. Onnodige en vertragende processen kunnen worden geëlimineerd. Ook kan per zending worden bepaald wat de beste of goedkoopste verzender is.

NetSuite Ship Central zal in november 2022 wereldwijd beschikbaar komen.

