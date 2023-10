Vandaag trapt NetSuite zijn jaarlijkse klantevent af. SuiteWorld 2023 is wederom in Las Vegas. NetSuite bestaat inmiddels 25 jaar en oprichter en nu executive vice president van Oracle NetSuite, Evan Goldberg, geeft de eerste keynote. SuiteWorld 2023 staat vooral in het teken van meer doen en meer bereiken maar met minder kosten. NetSuite focust vooral op een grote efficiëntieslag.

Tijdens de keynote wordt tijd ingeruimd voor een aantal aankondigingen. Zo voegt NetSuite net als elke andere SaaS-leverancier de nodige generatieve AI-features toe aan zijn oplossingen. NetSuite heeft echter ook aandacht voor de meer traditionele AI-features, want generatieve AI is simpelweg veel effectiever als je het bundelt met andere AI-algoritmes.

Daarnaast introduceert NetSuite nieuwe field service management en enterprise performance management (EPM) oplossingen. Ook zijn er de nodige noemenswaardige nieuwe features voor financiële en customer experience professionals die zich richten op betere business processen.

Goldberg staat vooral stil bij waar NetSuite vandaan komt, de route die het heeft afgelegd, de oplossingen die zijn toegevoegd en waar het vandaag de dag staat. NetSuite biedt oplossingen voor de mid-market en heeft inmiddels meer dan 37.000 klanten. Vorig jaar hebben we een uitgebreid artikel gebracht over wat die mid-market nu precies betekent en voor welke organisaties NetSuite interessant is.

Suite Up

Naast meer doen met minder stelt Goldberg dat deze SuiteWorld ook in het teken staat van Suite Up. Hij stelt namelijk dat klanten meer resultaat halen met de verschillende NetSuite-oplossingen. Zo stelt hij dat NetSuite klanten simpelweg meer verkopen, tot wel vier keer zoveel, doordat processen soepeler verlopen.

Ook staat hij stil bij organisaties die heel veel systemen hebben die niet met elkaar verbonden zijn en problemen veroorzaken in bijvoorbeeld het financieel beheer van de organisaties. Het aan elkaar knopen van oplossingen is belangrijk, maar tegelijk ziet NetSuite kansen om meer oplossingen op de markt te brengen die externe tools verder overbodig maken. Als je meer processen en werkzaamheden vanuit NetSuite kan doen en alles binnen dat platform wordt uitgevoerd heb je al die complexe integraties niet meer nodig.

NetSuite Enterprise Performance Management

Een van die oplossingen is NetSuite Enterprise Performance Management, Goldberg stelt dat dit van oorsprong een Oracle enterprise-oplossing is, die door NetSuite is aangepast voor de mid-market en nu onderdeel kan uitmaken van het NetSuite-platform. Hieronder vallen onder meer; Planning and Budgetting, Account Reconciliation, Financial Close Management, Tax reporting, Narrative Reporting, Profitability and Cost Management.

Planning and Budgetting

Met planning and budgetting kan AI alle financiële planningen en voorspellingen monitoren, ook kan het mogelijke variaties doorrekenen. Het moet ervoor zorgen dat men minder tijd kwijt is aan het analyseren van alle financiële data, door simpelweg meer inzichten te bieden.

Account Reconciliation

Naarmate organisaties groeien neemt de hoeveelheid transacties toe. Uiteindelijk moeten die ook allemaal gekoppeld waren aan kosten of verkopen in de administratie. Met Account Reconcilitation kunnen miljoenen transacties binnen enkele seconde worden gekoppeld aan de juiste verkoop- of inkoopfacturen.

Tax reporting

Veel uitleg heeft deze feature niet nodig. Organisaties die actief zijn in veel landen moeten in al die landen belastingaangiftes doen. Met Tax reporting wordt dit veel eenvoudiger, omdat het NetSuite zich heeft verdiept in alle vereisten per land en daar de rapportages op heeft aangepast. Zodat je snel en geautomatiseerd de belastingaangiftes kan versturen.

Meer financiële controle

NetSuite Bill Capture

Een andere nieuwe belangrijke toevoeging aan het NetSuite portfolio is NetSuite Bill Capture. Volgens Goldberg een nieuwe generatie van factuurdetectie. Deze tool is in staat om een volledige factuur te scannen en zowel de klantgegevens als alle line items te detecteren en automatisch in te boeken in de financiële administratie.

NetSuite Capital

Een andere tool waar Goldberg kort bij stil wil staan is NetSuite Capital, een oplossing die ervoor kan zorgen dat je organisatie meer liquiditeit heeft. Simpelweg zorgen dat er meer cash aanwezig is, waardoor er minder stress is en een betere balans in de boekhouding. Binnen deze oplossing beschikt de klant over functies om betalingen van klanten te versnellen. Zorgen dat facturen en herinneringen er sneller en automatisch uitgaan. Ook werkt het samen met NetSuite Pay, een oplossing waarmee klanten sneller en eenvoudiger kunnen betalen op veel verschillende manieren.

NetSuite Benchmark 360

Interessanter is NetSuite Benchmark 360, een tool waarmee je alle processen binnen NetSuite kan vergelijken met de vele duizenden klanten die NetSuite heeft in jouw industrie. Zodat je een beter beeld krijgt hoe goed je presteert ten opzichte van andere organisaties en binnen je eigen regio. Daarnaast voorziet NetSuite in tips waarmee je als organisatie processen verder kan verbeteren en succesvoller kan zijn. Ook heeft NetSuite flink wat best practices ontwikkeld, die kunnen helpen om betere resultaten te halen.

De data die NetSuite hiervoor gebruikt is uiteraard geanonimiseerd en beveiligd. Volgens Goldberg biedt het wel het beste van het NetSuite ecosysteem, namelijk de kans om te leren van andere bedrijven.

NetSuite wordt actief in wereld van Field Service Management

NetSuite komt nu ook met een field service management-oplossing, waarmee werkzaamheden op locatie kunnen worden ingepland en uitgevoerd. Het is uiteraard volledig geïntegreerd in het NetSuite platform. Zodat men op kantoor ook exact kan zien wat de status is van werkzaamheden, terwijl de mensen op locatie kunnen zien welke klussen ze die dag nog moeten uitvoeren.

Dit betekent ook dat er meer verschillen komen in de gebruikers binnen NetSuite, daarom komt NetSuite ook met een nieuwe licentiemodel.

Nieuw flexibel licentiemodel

Mensen die op de weg zitten voor field service management en storingen of onderhoud moeten doen, hoeven in principe enkel hun planning te bekijken en taken af te ronden. Ook in een warehouse zijn de mensen die de orders picken beperkte gebruikers binnen het NetSuite-platform. Daar komt NetSuite nu aan tegemoet met dit flexibele licentiemodel. Dat zou voor sommige klanten ook een kostenbesparing moeten opleveren.

NetSuite Analytics Warehouse

NetSuite had al de NetSuite Analytics-oplossing, maar die wordt nu uitgebreid met NetSuite Analytics Warehouse. Deze oplossing verzamelt en centraliseert data uit verschillende bronnen. Hiermee kan het organisaties helpen met het visualiseren van al die data met de hulp van AI. Door AI toe te voegen kan de data beter begrepen en daarmee ook gevisualiseerd worden. Het doel is dat NetSuite-klanten hierdoor sneller patronen kunnen ontdekken en beter begrijpen wat er gaande is in hun warehouse, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen.

Customer 360 en nieuwe NetSuite UI

Ook nieuw binnen NetSuite is Customer 360. Een overzicht van een klant vanuit het CRM waarbij alle data van de klant binnen het NetSuite platform wordt verzameld en eenvoudig weergegeven. Daarnaast gebruikt NetSuite generatieve AI om ook een zogenaamde Insight weer te geven van de klant. Dit is een korte samenvatting van recente activiteiten binnen het klantprofiel.

Wat ook nieuw is binnen NetSuite Customer 360 is de nieuwe huisstijl van NetSuite. Na jaren van onderzoek heeft Oracle vorig jaar oktober Redwood gepresenteerd. Een design stijl of thema dat alle Oracle applicaties naar een hoger niveau moet brengen. Binnen NetSuite is Customer 360 de eerste oplossing die gebruikmaakt van Redwood. Uiteindelijk zullen alle oplossingen gebruik gaan maken van Redwood.

Text Enhance is de eerste stap van generatieve AI

NetSuite zet met Text Enhance een eerste stap in het toevoegen van generatieve AI. Men kan simpelweg kort aangeven wat er in een tekst moet worden opgenomen waarna er op de knop van Tekst Enhance kan worden gedrukt. Afhankelijk van de context waarvoor de tekst is, wordt er vervolgens een tekst gegenereerd. Een productpagina tekst is namelijk heel anders dan een tekst op een offerte of in een e-mail richting de klant. We hebben hier ook een korte video van gemaakt:

Conclusie

NetSuite bestaat 25 jaar en pakt dat moment aan op het gehele platform naar een nieuwe hoogte te brengen. De hoeveelheid aankondigingen, nieuwe producten en featuresets lijken een stuk meer te zijn dan in de afgelopen jaren. De groei van NetSuite als platform en hoeveelheid klanten lijkt ook het platform sneller te laten groeien.

We zien in alle aankondigingen vooral een lijn waarin meer en meer wordt geautomatiseerd, processen worden verbeterd of efficiënter gemaakt, waarmee de boodschap van doe meer met minder ook echt werkelijkheid lijkt te worden. Veel oplossingen zijn nu direct beschikbaar, sommige features komen in de komende maanden. Klanten moeten er nu mee aan de slag en dan moet uitwijzen of die efficiëntieslag die NetSuite voor ogen heeft ook werkelijkheid wordt.