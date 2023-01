Nvidia geeft zijn robotsimulatieplatform Isaac Sim een flinke update. Het geeft ontwikkelaars meer mogelijkheden virtuele robotoplossingen te testen in realistische omgevingen.

Het Isaac Sim-platform helpt bedrijven en ontwikkelaars virtuele robotoplossingen te testen op hun functionaliteit. Ook kunnen hiermee de voor robotica benodigde AI-modellen beter worden getraind en ontworpen.

Het platform koppelt de simulatietechnolgie hiervoor met het Nvidia Omniverse-platform. Op deze manier is het mogelijk de robotoplossingen te testen in realistische 3D-omgevingen, zoals opslaggebouwen en fabrieksvloeren. Via Omniverse kunnen ontwikkelaars, waar zij zich ook bevinden, samenwerken aan deze projecten.

Diverse updates

In de nu uitgebrachte update van Isaac Sim kunnen nu menselijke karakters in opslag- of fabrieksomgevingen worden geprojecteerd. Deze karakters kunnen in de simulatieomgeving bepaalde handelingen worden toegewezen, zoals opstapelen of het voortduwen van karren. De robots kunnen virtueel hun gewone taken uitvoeren. Ontwikkelaars kunnen dan de robots herprogrammeren zodat zij veilig voor mensen worden. Hiervan kan de AI leren.

Een andere update is dat Isaac Sim nu de Nvidia RTX-technologie gebruikt voor ray tracing en AI. Zo kunnen grootschalige AI-modellen worden gemaakt voor het bouwen en fysiek renderen van accurate data voor gesimuleerde omgevingen. Bijvoorbeeld een via RDX gesimuleerde LiDAR-sensor waarmee robots zichzelf kunne voortbewegen. Op deze manier gedragen robots zich in virtuele omgevingen hetzelfde als in echte real world-omgevingen.

Ook biedt de update een grote bibliotheek van nieuwe 3D- modellen. Hiermee kunnen ontwikkelaars snel en eenvoudig fysiek accurate simulatieomgevingen bouwen. Denk daarbij aan vooraf gebouwde opslagruimtes, onderdelen van deze ruimtes en populaire robots.

Introductie Isaac Gym, Cortex en ORBIT

Verder introduceert Nvidia de geïntegreerde tool Isaac Gym voor het uitvoeren van versterkte AI-leermogelijkheden en Isaac Cortex. Deze laatste oplossing is een samenwerkingstool voor het programmeren van robots. Ook helpt de introductie van Isaac ORBIT bedrijven met simulatiemogelijkheden voor omgevingen waarin manipulator robots bewegingen voor het oppakken, neerleggen en verplaatsen van objecten kunnen leren en plannen.

